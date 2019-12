Logitech K310: review

Toetsenborden zijn een verzamelplek van vuil, zoals stof en kruimels. Ook kan het gebeuren dat je per ongeluk een kop thee of glaasje fris omstoot over het toetsenbord. Logitech komt met een oplossing: het nieuwe k310 toetsenbord is afwasbaar. Toetsenbord onder de kraan en al het vuil spoelt eraf.

Met de hand afwassen

Je moet het toetsenbord met de hand afwassen, het mag helaas niet in de vaatwasser. Logitech geeft aan dat het water niet warmer mag zijn dan 50 graden en niet dieper dan 30 cm. Een normaal afwassopje voldoet daar prima aan, want je mag gelukkig gewoon afwasmiddel gebruiken.

Borsteltje

Op de achterkant van het toetsenbord zit een klein borsteltje geklemd. Logitech beweert dat je dit kunt gebruiken om het toetsenbord af te wassen, maar daar is het veel te klein voor. Met een normale afwasborstel gaat het veel sneller. Let wel op dat je niet een te harde afwasborstel gebruikt: dat geeft krassen. Het kleine borsteltje is overigens wel handig om kleine vuiltjes gemakkelijk tussen de toetsen weg te vegen.

Kapje op de usb-aansluiting

Het is niet de bedoeling dat je de usb-aansluiting onder water houdt. Tegen opspattend water kun je er wel een kapje op schuiven, dat vast zit aan de usb-kabel. Dat houdt de usb-aansluiting goed droog. Logitech heeft een speciale coating gebruikt om de letters en cijfers op de toetsen te beschermen. Na een paar afwasbeurten was er inderdaad nog niets te zien aan de toetsen.

Lang drogen

Het afwassen van het toetsenbord is zo gebeurd, het drogen ervan is een ander verhaal. Logitech adviseert het eerst af te vegen met een theedoek en het vervolgens 8 uur te laten drogen. Maar na 8 uur drogen bij kamertemperatuur is het toetsenbord nog niet helemaal droog en druppelt er nog wat water uit allerlei gaatjes.

Lekker typen

Na een afwasbeurt werkt het toetsenbord zonder problemen. Het toetsenbord typt prettig en alle belangrijke toetsen zijn aanwezig. Als we dan toch een klein minpuntje moeten noemen, is het dat de linker shifttoets wat klein is. Het toetsenbord aansluiten gaat ook probleemloos: je kunt direct beginnen met typen als je het aangesloten hebt met de usb-aansluiting. Het werkt alleen met Windows XP of hoger, helaas niet met Mac OSX.

Conclusie

Het Logitech k310 afwasbare toetsenbord is zeker aan te raden: het is zeer eenvoudig schoon te maken en het typt prettig. Het is sinds begin oktober te koop voor €40.

Pluspunten:

Afwasbaar met een gewoon afwassopje.

Eenvoudig aan te sluiten.

Typt prettig.

Handig borsteltje meegeleverd.

Minpunten: