Nieuwe kranten-apps

Met De Volkskrant HD en Parool HD (maar ook De Telegraaf-app), lees je de krant in originele opmaak, zoals een papieren krant en het leest fijn.

Bijzonder is de snelheid waarmee de tablet reageert op vingerbewegingen. Met 'swipen' oftewel vegen over scherm, blader je door de krant. Navigeren kan optioneel via een paginaoverzicht onderin dat ook vlot werkt.

Losse Volkskranten kosten €0,79. Nog meer besparen ten opzichte van papier doe je met een iPad-krantenabonnement: met De Volkskrant HD bespaar je bijvoorbeeld €140 per jaar ten opzichte van de papieren versie. Zo is in 3,5 jaar een iPad van €500 'terugverdiend'.