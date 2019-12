Laptop of desktop?

Een desktop heeft meer snelheid dan een laptop, maar een goede laptop is voor veel gebruikers snel genoeg. Wat zijn de belangrijkste overwegingen om voor een desktop of een laptop te kiezen?

Waarom een desktop?

Een desktop is en blijft sneller dan een laptop met dezelfde prijs. Draai je programma’s die een krachtige processor nodig hebben, zoals veel foto- en videobewerkingssoftware? Dan is een desktop een interessante keuze. Dat geldt ook voor intensieve gebruikers die vaak meerdere toepassingen naast elkaar draaien.

Prestaties: Een desktop biedt voor hetzelfde geld meer prestaties dan een laptop, vooral omdat processorfabrikanten minder hoeven te letten op energiegebruik en omdat er in een desktop niet op de ruimte bespaard hoeft te worden.

Comfort & ergonomie: Op een 24- of 27-inch monitor kun je veel meer weergeven dan op een 15-inch laptopscherm. Ook is het grotere toetsenbord van een desktop prettiger om te gebruiken en is een monitor op ooghoogte ergonomisch beter.

Upgraden: Je kunt meestal zelf onderdelen vervangen of aanvullen om de pc te versnellen of uit te breiden.

Aansluitingen: Een tweede monitor of externe schijf is geen probleem, aan usb- en beeldaansluitingen is meestal geen gebrek.

Toekomstbestendiger: door upgraden gaat een desktop langer mee. Ook komt de extra snelheid van een desktop over 5 jaar goed van pas.

Waarom een laptop?

Zoek je alleen een pc voor de basistaken, waarbij snelheid niet de eerste prioriteit is, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor een laptop.

Prima voor basisgebruik: Met een degelijke laptop vanaf €350 kun je al internetten en tekstverwerken. Kies wel altijd voor een uitvoering met 4GB werkgeheugen en een SSD van minimaal 128GB.

Meeneemfactor: Een laptop is geschikt om mee te nemen en op meerdere plekken in en rondom het huis te gebruiken.

In 1 keer klaar: Je haalt een laptop uit de doos en kunt meteen aan de slag. Losse monitor, toetsenbord en muis zijn niet nodig, dus ook minder gedoe met kabels.

Veel keuze: er is een groot aanbod van laptops in elke prijsklasse

Wat heb je minimaal nodig?

Gebruik je je computer niet intensief en zoek je alleen iets om af en toe op te internetten of tekstverwerken? Dan is een goedkope desktop of laptop met een Intel Pentium- of Celeron-processor voldoende. Neem dan wel minimaal 4GB werkgeheugen en kies ook voor een pc met een SSD voor de prestaties. Vooral de SSD is belangrijk, die is namelijk bepalend voor de snelheidservaring. De pc start met SSD veel sneller op en laadt programma's veel sneller dan een pc met alleen een ouderwetse harde schijf.

Het aanbod van desktops met deze specificaties bestaat momenteel vooral uit mini pc’s, die qua vorm en omvang vergelijkbaar zijn met de bekende Mac Mini. Deze pc’s zijn er vanaf €350 (exclusief ongeveer €120 voor monitor, muis en toetsenbord) maar hebben meestal laptoponderdelen, waardoor ze niet of nauwelijks sneller dan laptops die aan dezelfde eisen voldoen. Grotere desktops in deze prijsklasse zijn er ook, maar die hebben helaas vooralsnog zelden een SSD.

Bruikbare laptops in deze prijsklasse komen vaker voor. Die testen we bovendien regelmatig. Ga naar de vergelijker voor het meest recente aanbod.

Laptop of desktop uitbreiden

Als een laptop ouder wordt, neemt de snelheid af en wordt de opslagruimte beperkt. Je laptop uitbreiden is vaak niet zo eenvoudig. Laptops bieden namelijk relatief weinig uitbreidingsmogelijkheden. Één van de weinige onderdelen die je wel kunt vervangen is de harde schijf. Met een nieuwe, veel snellere SSD blaas je nieuw leven in een oude laptop. Daarnaast kun je meestal ook het werkgeheugen uitbreiden. Ook dat maakt je laptop sneller, vooral bij een werkgeheugen van 4GB of minder.

Desktops doen het op dit vlak beter. Het werkgeheugen is vaak eenvoudig uit te breiden. Meer opslagruimte toevoegen in de vorm van 1 of 2 extra harde schijven is geen probleem. Een capaciteit van 6 terabyte (6000 gigabyte) of meer is ook geen probleem voor een desktop. Ook het plaatsen van een krachtigere videokaart is voor desktops meestal goed mogelijk. Al moet in dat geval vaak ook de voeding vervangen worden.

Vrijwel alle onderdelen van een desktop kun je vervangen. Daarnaast voeg je veel functies later toe met insteekkaarten. Heb jij op termijn meer rekenkracht, opslagruimte of functies nodig? Overweeg dan een desktop.

Aansluitmogelijkheden laptop

Laptops hebben meestal een digitale hdmi- of displayport-uitgang voor het aansluiten van een extern beeldscherm of een projector. Alleen op 13-inch laptops en kleiner zit er vaak een kleine variant van zo'n aansluiting, waardoor je een aparte kabel nodig hebt.

Daarnaast zijn 2 of 3 usb 2.0-poorten standaard aanwezig. Steeds vaker beschikt tenminste 1 poort over het veel snellere usb 3.1. Een audio-aansluiting en een geheugenkaartlezer maken over het algemeen de aansluitmogelijkheden compleet. Op alle laptops is bluetooth en een draadloze ontvanger voor wifi aanwezig.

Al met al hebben laptops meestal alle mogelijkheden om een werkplek in te richten met een extern toetsenbord, muis en monitor.

Aansluitmogelijkheden desktop

Desktops hebben een digitale hdmi-/displayport- en dvi-uitgang en vaak ook nog een analoge vga-aansluiting. Ze kunnen vaak 2 beeldschermen tegelijk aansturen. De wat luxere modellen kunnen zelfs tot wel 6 beeldschermen aan. Een desktop heeft ongeveer 6 tot 10 usb-aansluitingen. Ook hebben desktops vaak de mogelijkeid om 5.1 of 7.1 speakersysteem aan te sluiten. Ook digitale audio-uitgangen voor het aansluiten van een externe versterker zijn standaard.

Een geheugenkaartlezer is meestal ook ingebouwd en geschikt voor meer geheugenkaartformaten dan die in een laptop. Ook is een desktop flexibel in het aansluiten van externe randapparatuur. Denk hierbij aan een printer, scanner of externe geluidskaart. Alleen draadloze wifi-adapters zijn niet altijd ingebouwd en bluetooth zie je weinig op desktops.

