Eerste indruk|De Leap Motion Controller is tot stand gekomen met geld uit de wereldwijde internetgemeenschap. Met de Leap Motion bestuur je je computer zonder deze aan te raken. Het werkt met motion control (besturing door beweging) in drie dimensies. Brengt de Leap Motion dezelfde vernieuwing in besturing zoals de computermuis ooit deed?

Conclusie

De Leap Motion controller is zeker nog geen vervanging voor je muis, toetsenbord of aanraakscherm. Het is nu vooral een betaalbare gadget voor hobbyisten die het interessant vinden om te experimenteren met allerlei bewegingsgestuurde software.

Leap Motion Controller: review

De Leap Motion werd vorig jaar geïntroduceerd via Kickstarter.com. Het is een soort vervanger voor je muis en toetsenbord en kost ongeveer 80 dollar. Volgens de mensen achter het product is de Leap Motion Controller accurater dan een muis, zo betrouwbaar als een toetsenbord en nog gevoeliger dan een aanraakscherm.

Met de Leap Motion bestuur je computerprogramma’s via natuurlijke bewegingen van je eigen handen en vingers in plaats van gebruik te maken van een muis, toetsenbord of aanraakscherm. Het doet denken aan een geavanceerde versie van Microsofts Kinect.

Installatie

Installeren van de Leap Motion is niet moeilijk. Je hoeft enkel één van de meegeleverde usb-kabels aan te sluiten op de Leap Motion en de usb-aansluiting van je Windows- of Apple-computer. Daarna leg je de Leap Motion vlak voor je toetsenbord. Vervolgens download en installeer je de software. Op een meegeleverd kaartje wordt duidelijk vermeld waar je de software moet downloaden.

Na de installatie wordt de Leap Motion software gestart en die introduceert je gelijk aan de besturing. Het is vooral indrukwekkend als je twee geanimeerde handen in beeld ziet die je kunt besturen door je eigen handen en vingers te bewegen. De vertraging tussen je beweging en de actie op het scherm is waarneembaar, maar het is veel minder dan de vertraging die de Kinect heeft.

Airspace Store

Als je meer wil doen met de Leap Motion moet je meer software downloaden. Het is wel fijn dat je niet op internet naar software hoeft te zoeken. De Airspace Store is een appwinkel waar je alle Leap Motion software vindt. Gelukkig is er veel software gratis, maar er is jammer genoeg ook een hoop software enkel te gebruiken tegen betaling.

De app-winkel staat vooral vol met games, maar daarnaast vind je er ook andere categorieën zoals muziek en entertainment, productiviteit en tools, experimenteel, educatie en creatieve tools.

De werking van enkele apps

Hieronder bespreken we de werking van enkele apps. Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 100 apps verkrijgbaar.

Sugar Rush ($2,41 exclusief BTW)

Sugar Rush is een kartracer gebaseerd op de bekende Disney-film Wreck it Ralph. Je bestuurt je kart door net te doen of je een onzichtbaar stuur vasthoudt. Het werkt niet erg goed. De kart reageert niet vlot genoeg op je bewegingen waardoor je telkens bij moet sturen.

AirHarp ($1,20 exclusief BTW)

Met AirHarp kun je met tien vingers een onzichtbare harp bespelen. Het is leuk om al je vingers tegelijk te kunnen gebruiken maar de app voelt aan als een demo in plaats van een volledig product.

Serious Slice ($3,62 exclusief BTW)

Serious Slice bestuur je met een enkele vinger, maar je hebt wel het gevoel dat je vinger erg accuraat wordt gevolgd. In dit spel moet je proberen voorwerpen te snijden en twee even grote stukken. Naarmate je verder in het spel komt, worden de voorwerpen ingewikkelder waardoor het moeilijker wordt ze in twee gelijke stukken te snijden. Het werkt goed en is best verslavend.

GameWAVE ($4,83 exclusief BTW)

Met GameWAVE wordt het mogelijk games te spelen via de Leap Motion die er niet voor zijn gemaakt. Je moet alles dan wel zelf instellen. Dit vergt behoorlijk veel tijd en er zijn geen profielen meegeleverd. Op de site Gawshare.com delen GameWAVE gebruikers profielen voor spellen als Bastion, Guild Wars 2 en Skyrim. Daarnaast kun je profielen downloaden voor het besturen van Windows en macOS. Er zit zeker potentie in GameWAVE, vooral als er een community ontstaat. De besturing van Windows en macOS via GameWAVE viel tegen.

Derigo ($0,99 exclusief BTW)

In Derigo wordt het duidelijk dat je controle hebt over drie dimensies. Eén van de spellen die je in Derigo kunt spelen is een soort 3D-versie van vier-op-een-rij. De besturing in 3D werkt, maar het is echt een gepiel om je steen in op het juiste vakje te plaatsen.

The New York Times (gratis)

Met deze app lees je het laatste nieuws uit The New York Times. De besturing wordt goed uitgelegd en werkt goed. Scrollen werkt tegennatuurlijk, want dit werkt door met je vinger een rondje te draaien. Je zou wat anders verwachten als je de werking van een aanraakscherm gewend bent.

Deco Sketch ($6,04 exclusief BTW)

Met Deco Sketch maak je van je afbeeldingen eenvoudig een modern geometrisch kunstwerk. Het is jammer dat er maar één vinger wordt ondersteund, maar deze wordt wel accuraat gevolgd.

Andere apps

Naast bovenstaande apps zijn er nog vele andere geprobeerd. Bij bijna elke app komt er wel een moment dat je bewegingen niet worden vertaald in acties die je verwacht en dat is best frustrerend. Bij simpele apps die je met één vinger bedient komt dat bijna niet voor, maar die zijn minstens zo goed te besturen met een muis.

