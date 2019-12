Let op bij het kopen van een laptop met Thunderbolt

Nieuws|Ben je van plan om een laptop te kopen met een Thunderbolt-aansluiting, let dan goed op of je jouw randapparatuur er wel op kunt aansluiten.

Thunderbolt is de razendsnelle aansluiting waarmee je randapparatuur (zoals een externe harde schijf of webcam) of een monitor kunt aansluiten op je laptop en pc. Technisch gezien is Thunderbolt superieur aan usb 3.0.

Alleen gecertificeerde randapparatuur

Sommige fabrikanten brengen laptops met Thunderbolt op de markt, maar staan vervolgens alleen gecertificeerde Thunderbolt-randapparatuur toe. Dat is bijvoorbeeld zo bij de door ons geteste laptop HP Spectre C1S40EA.



Het probleem is dat het merendeel van de Thunderbolt-randapparatuur die op dit moment te koop is, niet gecertificeerd is. Als je deze apparaten aansluit op een laptop die certificering vereist, werken ze dus simpelweg niet. Vervelend genoeg krijg je daar ook geen melding van. Let dus goed op bij de aanschaf van een laptop.