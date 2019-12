Lichtgewicht laptop

Handzame, lichtgewicht laptops zijn in 2 categorieën in te delen. Compacte laptops voor een klein prijsje en snelle 'thin &light'-laptops, waarvan de prijzen pas beginnen bij zo'n €800. In beide groepen zijn er zogenaamde 2-in-1-laptops. Daarbij kun je het toetsenbord losklikken en de laptop als tablet gebruiken.

Lichtgewicht laptops: compact en goedkoop

De allergoedkoopste lichtgewicht laptops (lichter dan 1,5 kg) hebben meestal een scherm van 10 tot 13 inch. Ze kosten ongeveer €200 tot €300. Bij sommige exemplaren kun je het toetsenbord omklappen of er helemaal afhalen. Zo kun je ze ook als tablet gebruiken. Deze modellen hebben 2 GB aan werkgeheugen, een trage processor en weinig opslagruimte.

Ons advies: vermijd deze laptops zoveel mogelijk. Alleen voor licht en zeer incidenteel gebruik, is zo'n laptop geschikt. Voor alle andere gebruikers zijn ze te traag. Een zeldzaam voordeel van de minimale prestaties: je kunt de laptop zeer lang gebruiken voordat de accu leeg is.

Meer werkgeheugen

In de prijsklasse boven €300 zijn wel enkele vergelijkbare laptops te vinden, maar dan met 4 GB aan werkgeheugen. Deze zijn sneller en al beter geschikt voor regelmatig internetten en e-mailen. Aandachtspunt bij deze modellen is het type opslag. Er zijn laptops met relatief snelle maar kleine flashopslag (32 of 64 GB). Maar we zien vaker nog traditionele harde schijven met 500 GB of 1 TB.

Zo’n harde schijf (HDD) heeft een behoorlijk negatief effect op de werksnelheid van de laptop. Kies daar alleen voor als je al die gigabytes nodig hebt voor je bestanden. Ga in elk ander geval voor flashopslag of een SSD en combineer dat eventueel met een usb-stick of externe harde schijf voor extra opslag.

Bekijk alle geteste laptops tot 1,5 kg en €400 in onze vergelijker, of lees meer over goedkope laptops in het algemeen.

Lichtgewicht laptops: dun, licht en duur

Wie een lichte laptop zoekt met wat meer pit, heeft aan de prestaties van een goedkope laptop niet genoeg. In dat geval kom je al snel uit in een hoger prijssegment: bij de zogenaamde ‘thin & light’ laptops. Denk van te voren dus goed na of je de extra prestaties nodig hebt. Deze categorie is vooral interessant voor gebruikers die dagelijks in de weer zijn met hun laptop. Dus als je de laptop zowel onderweg en thuis gebruikt en meer doet dan af en toe e-mailen of internetten.

Slankheidsrecords

Sinds de introductie van de MacBook Air van Apple maakt vrijwel elke fabrikant zo dun en licht mogelijke laptops. Dat lukt steeds beter. Bijna elk jaar worden weer slankheidsrecords verbroken. Ook besteden fabrikanten doorgaans veel aandacht aan de schermen, het ontwerp, en de prestaties.

Deze laptops hebben dan ook snelle processors, SSD’s en meestal veel werkgeheugen. En daar hoort nu eenmaal een flink prijskaartje bij. Minimaal €700 tot €800, tot meer dan €2000 voor de meest luxe modellen. Ook de MacBook Air en 12 inch MacBook van Apple horen bij de thin & light laptops.

Bekijk alle geteste laptops tot 1,5 kg en vanaf €600 in onze vergelijker, of lees meer over soorten laptops in het algemeen.

2-in-1

In dezelfde prijsklasse als de thin & light laptops is ook een aantal speciale tablets met los toetsenbord te vinden. Het bekendste voorbeeld van dit soort 2-in-1 apparaten is de Microsoft Surface Pro. Deze tablet is net zo krachtig als veel dunne laptops en ook als laptop te gebruiken. Het meegeleverde toetsenbord kun je eraf halen.

Ook merken als Acer, Samsung, Asus en HP maken dit soort productieve tablets. Deze zijn vaak lichter dan de luxe laptops en hebben meestal een relatief klein scherm van 11 of 12 inch. Qua prijs zijn ze vergelijkbaar met andere thin & light laptops: €800 en hoger. Ook de iPad Pro past in deze categorie, ondanks zijn mobiele iOS-besturingssysteem.

Bekijk alle 2-in-1 laptops en tablets met toetsenbord in onze vergelijker, of lees meer over soorten laptops in het algemeen.