Wat is de Logitech HD Pro C910?

De HD Pro Webcam C910 is de nieuwste en meest uitgebreide webcam van Logitech. Naast de mogelijkheid om in Full HD (1080P) op te nemen, kan deze webcam met één klik opnames versturen het populaire sociale netwerk Facebook of videodienst Youtube.

De webcam heeft bovendien twee microfoons waardoor stereogeluid opgenomen kan worden. Naast video en geluid kan de HD Pro Webcam C910 foto's maken met een resolutie van 10 megapixel.

Weinig licht

Logitech pocht op haar website over technieken die de gehele ervaring nog beter zouden moeten maken, zoals intelligente omgang met weinig licht of slechte achtergrondverlichting, speciale effecten bij videogesprekken en gebruik van een optische Carl Zeiss lens.

Ookl ontvang je gratis software voor videomontage van ontwikkelaar Magix bij de HD Pro Webcam C910.

Logitech heeft een websites die de verdere specificaties noemt: www.logitech.com/nl-nl/home.

Onze bevindingen

Wij hebben twee C910-webcams aan het werk gezet. Lees onze bevindingen.



De webcam in de praktijk

Al bij het zien van de doos valt op dat Logitech gelijk duidelijk wil maken dat er een kanttekening moet worden gezet bij de claim van Full HD 1080P. Zo blijkt dat de HD Pro Webcam C910 inderdaad in Full HD 1080P kan opnemen, maar bij videogesprekken slechts een HD-Ready resolutie (720P) mogelijk is.

Installatie

Aan de binnenkant van de doos vinden we uiteraard de webcam, die een solide indruk maakt, een cd met software voor Windows XP, Vista en 7. Apple software en/of stuurprogramma's ontbreken. Verder zit er nog een meertalige, papieren handleiding in de doos die ook een Nederlandse sectie bevat. De handleiding legt helder en geïllustreerd uit hoe je de HD Pro Webcam C910 kan installeren en gebruiken.

We hebben voor deze eerste indruk twee HD Pro Webcam C910-exemplaren ingekocht. De ene hebben we op een Windows 7-laptop geïnstalleerd, de andere is aangesloten op een Apple iMac met de laatste versie van het besturingssysteem. Op deze manier kunnen we een volledig 720P HD webcamgesprek voeren.

Nederlandstalig

De papieren handleiding, maar ook de meegeleverde software voor Windows, is Nederlandstalig. De installatie van de software en drivers verloopt probleemloos. Ook fysieke plaatsing van de webcam op de bovenkant van een laptopscherm of losse monitor verloopt eenvoudig door de flexibele clip en het voetstuk.

Skype

Logitech probeert tijdens de installatieprocedure je ervan te overtuigen dat je hun eigen, meegeleverde communicatiesoftware (Vid HD) moet gebruiken. Dit doen wij niet en installeren op beide testsystemen de laatste versie van Skype, een veelgebruikt programma om via internet te (video)bellen.

Wanneer we, op het Windows-testsysteem, in Skype kiezen voor een videogesprek met de HD Pro Webcam C910 in plaats van de ingebouwde webcam, springt een venster op genaamd de Logitech Webcamcontroller. Hiermee kunnen real-time effecten worden toegepast tijdens een webcamgesprek, leuk voor kinderen, maar niet voor een serieus gesprek. Ook wanneer we de geavanceerde video-opties op de Windows-pc bekijken, vinden we nog meer vensters en opties van Logitech.

Helaas werkt dit niet op de Apple-testcomputer. De oorzaak is dat we geen speciale Logitech-software hebben geïnstalleerd, want deze is niet beschikbaar voor Apple-systemen. Desondanks werkt de webcam direct op de Apple onder Skype en iChat, maar we missen dus real-time effecten en geavanceerde instellingen.

YouTube en Facebook

Extra mogelijkheden, zoals het snel en eenvoudig uploaden van video naar Facebook of Youtube doen het goed, uiteraard moet wel eerst de correcte gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevoerd per dienst. Jammer dat de populaire sociale netwerksite Hyves niet wordt ondersteund.

Beeldkwaliteit

Over de beeldkwaliteit zijn we tevreden. De 720P-resolutie is prima en de auto-focus optie werkt goed. Ook de automatische contrastbijstelling zorgt voor een prima beeld met de juiste belichting. Bij snelle bewegingen is de kwaliteit duidelijk minder goed.

Conclusie

De HD Pro Webcam C910 is een degelijke webcam met prima beeld. Echter, er zijn webcam's op de markt die voor de helft van de prijs videogesprekken in 720P mogelijk maken. Deze missen dan wel 1080P-opnamemogelijkheden of de 10 megapixel-fotoresolutie van dit model. Aangezien webcams voornamelijk worden gebruikt voor videocommunicatie met bijvoorbeeld Skype, biedt deze HD Pro Webcam C910 geen toegevoegde waarde boven goedkopere 720P-webcams.

Pluspunten:

Voelt solide aan;

Nederlandstalige handleiding;

Nederlandstalige software;

Full HD opnemen van video;

stereo geluidsopname;

gratis software voor videomontage;

10 megapixel foto's maken;

video's eenvoudig versturen naar Facebook & YouTube.

Minpunten: