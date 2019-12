Eerste indruk|De Z515 Wireless Speaker van Logitech is een draadloze luidspreker voor bij de pc of laptop. Andere apparaten met Bluetooth-ondersteuning kunnen ook draadloos worden verbonden.

Wat is de Logitech Z515 Wireless Speaker?

De nieuwe Z515 draadloze speaker van Logitech is verkrijgbaar in diverse webwinkels en kost €100. De Z515 is op te laden met de bijgeleverde oplader en heeft - volgens de specificaties - een batterijduur van 10 uur.

De bijgeleverde usb-adapter sluit je aan op de usb-poort van je pc of laptop.

Zodra je muziek beluistert (vanaf de harde schijf of via het internet) wordt het geluid afgespeeld op de Z515. Ook moet het mogelijk zijn je iPhone of iPad direct te verbinden met de Z515, via Bluetooth. Andere apparaten met Bluetooth-ondersteuning kunnen ook verbonden worden.

De bediening van de playlist vindt plaats op de pc of laptop. Het aanpassen van het volume kan op de speaker zelf. Het bereik van de speaker is volgens de specificaties 15 meter.



Informatie op de site van Logitech

De Consumentenbond heeft de Logitech Z515 Wireless Speaker aan een eerste indruk onderworpen.

Logitech Z515 Wireless Spreaker: review

De Consumentenbond testte de Logitech Wireless Z515 in de praktijk. Een eerste indruk van deze draadloze luidspreker voor de pc of laptop. Daarnaast verbonden we de speaker via een Bluetooth-verbinding. Dat ging overigens niet gemakkelijk.

Aansluiten

Het aansluiten van de Z515 is zeer eenvoudig. Je plaatst de meegeleverde usb-dongel in de usb-poort van je computer. Als je de Z515 vervolgens aanzet met de duidelijke knop op de achterzijde van de speaker, wordt de verbinding direct gelegd. Brandt het onderste lampje op de voorzijde van de speaker (en knippert het niet), dan is er een verbinding gemaakt. Je hoeft niets te installeren op je computer en kunt nu muziek luisteren met de Z515. Welke mediaspeler je hiervoor gebruikt, maakt niet uit. De Z515 werkt ook samen met een Mac en het is niet nodig om speciale software of drivers te installeren.

Verbinden met iPhone of iPad

Op de verpakking wordt het niet genoemd, maar wel op de website van Logitech: het zou mogelijk moeten zijn om met een iPhone of iPad (of ander Bluetooth-apparaat) direct via Bluetooth te verbinden met de Z515. Vreemd genoeg staat de uitleg over hoe je moet verbinden niet in de handleiding.

Het heeft ons twee telefoontjes naar Logitech gekost om een aparte instructie te krijgen. Als je beide volumeknoppen 10 seconden tegelijkertijd indrukt, gaat het verbindingslampje (onderste lampje) heel snel knipperen. Zolang dat het geval is, kun je met je Bluetooth-apparaat zoeken naar andere apparaten en zal de speaker als “Z515 speaker” in het scherm van de telefoon of iPad verschijnen. Dan kun je een verbinding maken. Eventueel moet je een pincode ingeven (vaak 4 maal 0).

Zodra je verbonden bent, kun je muziek kiezen op je Bluetooth-apparaat. Dit zal dan via de speaker worden afgespeeld. Wil je de volgende keer met een ander Bluetooth-apparaat verbinden, dan zul je weer 10 seconden de beide knoppen moeten vasthouden.

Volumeregeling

Het geluidsvolume is het enige dat te regelen is op de Z515 zelf. De grote knoppen hiervoor bevinden zich aan de achterzijde, links en rechts van de aan/uit knop. Een volgend nummer kiezen moet met de mediaspeler op de computer. Als de Z515 wordt uitgezet, schakelt de computer meteen over op de ingebouwde speakers.

Afwerking

De Z515 is netjes afgewerkt en het apparaat kan tegen een stootje. Aan de achterzijde zit een klepje waaronder de USB-dongel kan worden opgeborgen. Het openstaande klepje fungeert ook als standaard om de speaker rechtop te zetten. Verder is een oplader meegeleverd en een opbergtasje waar de oplader en speaker samen inpassen.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit van de Z515 is zeker voor een leek, of iemand die geen hoge eisen stelt, aardig. Wat direct opvalt is dat de speaker bastonen niet goed weergeeft. In sommige muzieknummers lijkt de speaker ook wat achtergrondruis te geven. Stemmen en zang klinken helder. Ook met hoge tonen zit het wel goed. Het volumebereik is groot.

Bereik

Het bereik van de Z515 tot de usb-dongel is in orde. Soms kraakt de muziek even als je op een afstand van meer dan 10 meter staat en je de speaker beweegt.

Conclusie

Deze Logitech Z515 is eenvoudig te gebruiken en de geluidskwaliteit is voldoende, behalve bij het weergeven van bastonen. Hierdoor klinken sommige nummers wat flets. Je zou deze speaker bijvoorbeeld in de tuin of keuken kunnen zetten als je muziek vanaf je pc die in studeerkamer staat, wilt afspelen. Je kunt met de Z515 alleen het volume aanpassen, niet welk nummer wordt afgespeeld. Aardig is dat je direct kunt verbinden met apparaten die Bluetooth ondersteunen. Hiervoor is wel een speciale toetsencombinatie vereist, die niet in de handleiding staat. Maar als je door hebt hoe het werkt, kun je eenvoudig verbinden en kun je de speaker bijvoorbeeld meenemen op vakantie of naar het strand – waar je de muziek op je telefoon dus zo kunt beluisteren.

Pluspunten:

Eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken;

Direct verbinden met Bluetooth apparaat mogelijk;

Stevig en handig mee te nemen;

Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden;

Lange accuduur.

Minpunten: