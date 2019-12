Maart 2018: Meer dan 25 laptops vers getest

Nieuws|Elke 2 weken testen wij nieuwe laptops. Deze keer voegen we 29 vers geteste laptops toe aan ons dossier. Bekijk de resultaten en lees wat ons dit keer is opgevallen.

Verse testresultaten

Deze update hebben we maar liefst 29 nieuwe laptops getest en gepubliceerd in onze vergelijker laptops. We testten laptops van Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo en Medion. De goedkoopste kostte €470 en de duurste €2175. Wat viel ons op?

De SSD lijkt door te breken

We selecteren zelf welke laptops meedoen aan onze test, maar hebben niet als eis dat de laptop een SSD moet bevatten. Toch hebben alle laptops, uit onze recente test, minimaal een SSD aan boord. Het lijkt erop dat de SSD nu eindelijk begint door te breken. En niet voor niets, want uit onze test blijkt dat de SSD veel invloed heeft op de prestaties van een laptop. Een nadeel is dat de SSD meestal minder opslag biedt dan een traditionele harde schijf. Bij sommige laptops is dit opgelost door 2 opslagmedia te plaatsen, zowel een SSD als een ouderwetse harde schijf

Verouderde wifi aan boord

Een deel van de geteste laptops bevat een verouderde wifichip die bovendien niet werkt op 5 GHz. Wifi is belangrijk, maar helaas vergeten sommige winkels bij laptops te vermelden dat het om de verouderde 802.11n-standaard gaat. De winkels die dat goed doen, vermelden niet altijd hoeveel wifibanden worden ondersteund. Wat ons betreft hebben laptops met de 802.11ac-standaard de voorkeur en daarna de laptops met 802.11n-standaard die zowel de 2,4 als de 5 GHz-band ondersteunen.

Op losse schroeven

Het vervangen van onderdelen, zoals de accu, vereist bij de meeste laptops dat je de gehele onderkant openschroeft en verwijdert. Dat kan best een klusje zijn, want de meeste laptops hebben rond de 10 schroeven die de onderkant op zijn plaats houdt. En dit kan zelfs oplopen tot 17 schroeven.

Nieuwe Beste uit de Test en nieuwe Beste Koop

Twee van de geteste laptops hebben een predicaat verdiend en mogen zich Beste uit de Test dan wel Beste Koop noemen!

Ben je lid? Dan kun je uit onderstaande lijst van recent geteste laptops de uitgebreide testresultaten bekijken. Zelfs als je geen lid bent heb je nog altijd gratis toegang tot onze productomschrijvingen, specificaties, productfoto's, prijzen en gebruikersreviews.

