Eerste indruk|Bij Bart Smit ligt een Windows 8-mini-laptopje van €300 mét aanraakscherm en Office 2013 Home & Student edition in de rekken. Het 10 inch schootcomputertje van Medion is best een leuk ding. Hij is alleen niet vooruit te branden en dat maakt hem toch minder bruikbaar.

Medion Akoya E1318T: review

De Medion Akoya E1318T is een leuk laptopje om even snel wat kleine taken uit te voeren. Onderweg in de trein kun je er bijvoorbeeld een kleine notitie op typen of een spelletje spelen.

Slome processor

Het touchscreen (aanraakscherm) is een welkome eigenschap en werkt zeer fijn in combinatie met Windows 8. Verwacht echter geen krachtpatser want de slome 1 GHz processor (2 GHz of meer is inmiddels de norm in pc-land) kan niet al te veel handelingen aan.

Bij het openen van meerdere programma's krijgt de laptop het dan ook moeilijk. Een tablet van €300 is dan ook een goed alternatief voor de Medion laptop: licht, krachtig en heel veel applicaties. Je hebt met een tablet alleen niet de beschikking over volledige desktopapplicaties maar de vraag is in hoeverre je dat wilt onderweg.

Uit de doos halen en installeren

Zodra je de Medion-laptop uit de doos haalt, weet je dat je niet te maken hebt met een high-end laptop. Hoewel de bovenkant van de laptop en de plaat om het toetsenbord een aluminium look hebben bestaat de laptop uit kunststof. Op wat speling in het scherm na voelt het geheel stevig aan. Het touchpad voelt wel wat goedkoop aan en is ook erg klein. Wij hebben dan ook het idee dat de klikknoppen na verloop van tijd wel eens 'lui' kunnen worden. Start je de laptop voor het eerst op dan ben je na 5 minuten startklaar. Opstarten en afsluiten gebeurt redelijk vlot. Binnen 20 seconden zie je het startscherm van Windows 8.

Touchscreen

Het touchscreen is een positieve verrassing. Aanrakingen worden goed geregistreerd en swipen (vegen) gaat makkelijk. Door het zware gewicht van het onderste gedeelte van de laptop blijft het scherm goed staan als je het aanraakt. Het wiebelt dan ook niet direct naar achter als je er druk op uitoefent. Binnenshuis is het 10 inch scherm fijn te gebruiken. De resolutie van 1366 x 768 pixels levert op een scherm van dit formaat een fijn beeld op. Kleine tekst is makkelijk te lezen. De kijkhoeken laten wel te wensen over, vooral verticaal. Zit je iets te hoog ten opzichte van het scherm dan is informatie al gauw niet meer zichtbaar. Doordat het scherm niet verder naar achter te duwen is moet je dus recht voor het scherm zitten om wat te kunnen zien. Dit levert soms rare posities op, vooral als je erg lang ben.

Zonlicht

In het zonlicht werkt het scherm niet zo fijn. Het scherm weerspiegelt en door de slechte helderheid is het lastig aflezen. Bijkomend nadeel van een toegevoegd touchscreen is wel dat je veel vingerafdrukken zult zien op je scherm.

Toch is het touchscreen niet alleen een leuke maar ook handige toevoeging, zeker in combinatie met Windows 8. Bepaalde apps zoals Kaarten-app lenen zich veel beter voor vingerbediening dan met het muisvlak. Snel naar een plaats navigeren en inzoomen gaat veel eenvoudiger en is fijner met je vingers.

Harde schijf

De Medion Akoya E1318T heeft een ruime harde schijf van 500 GB. Genoeg plek voor een heleboel films, muziek en foto's maar het overzetten van een groot bestand gaat niet heel erg snel. Tijdens het gebruik van de laptop hoor je deze schijf continu (zachtjes) ratelen.

Toetsenbord en touchpad

Bij het typen van een Word-document merk je al gauw dat het om een klein toetsenbord gaat. Typen is enigszins krampachtig, vooral voor mensen met grotere handen en dikke vingers. Een spelfout is dan ook snel gemaakt.

Na enige oefening is er redelijk goed te typen op dit toetsenbord. De toetsen geven voldoende feedback om een document te typen. Het touchpad (muisvlak) valt wel tegen. De gevoeligheid is niet optimaal waardoor de muis naar de gewenste plek bewegen wat stroef gaat. Ook werken de Windows 8 multitouch-bewegingen niet altijd even goed.

Geen echte multitasker

De Medion Akoya E1318T heeft een 1 GHz processor en 4 GB werkgeheugen om de berekeningen te maken. Open je wat lichte apps naast elkaar dan gaat dat nog redelijk prima. Zo kun je makkelijk tussen openstaande Office-documenten schakelen.

Bij het openen van meerdere applicaties waaronder Windows 8 apps, dan merk je al gauw dat het beestje het zwaar heeft. Apps starten langzamer op, of pas na 10 minuten. Diverse haperingen in het daaropvolgende gebruik zorgen voor ongebruiksvriendelijke ervaring. Kijken we bij taakbeheer dan zien we vooral dat de processor het zwaar heeft met de vele openstaande applicaties.

Veel aansluitmogelijkheden

Aan de aansluitingen zal het niet liggen bij dit apparaat. De laptop beschikt over 3 USB-poorten waaronder 1 USB 3.0 poort, een geheugenkaartlezer, een HDMI uitgang, een ingang voor een netwerkkabel en meer. Daarnaast beschikt het apparaat over Bluetooth 4.0. Verbinden met een Bluetooth apparaat gaat gemakkelijk via Windows 8 en werkt goed. Muziek afspelen via Bluetooth speakers was dan ook geen enkel probleem.

Meegeleverde software

Groot pluspunt van deze laptop is dat hij geleverd wordt met een volledig pakket van Microsoft Office Home & Student 2013. Vanuit de doos heb je dus direct de beschikking over Word, Excel en Powerpoint zonder daar extra voor te hoeven betalen. De code om Office te activeren bevindt zich op een papiertje in de doos. Het kan ook niet anders dan dat deze laptop ook met een hoop voorgeïnstalleerde software wordt geleverd die je misschien helemaal niet wilt. Er zijn verschillende toepassingen al op de laptop geïnstalleerd zoals Kaspersky Internet Security 2013 (proefversie voor 90 dagen), YouCam, PowerDVD en diverse Windows 8-apps. Bijkomend nadeel is dat er verschillende achtergrondprocessen van deze apps worden gestart als je de laptop opstart. 'Vanuit de doos' is er dus al veel belasting op de processor en het geheugen.

Batterijduur

Bij normaal gebruik zal de Medion Akoya E1318T zo'n 6 uur meegaan. Genoeg om een treinreis te overleven en je document af te ronden maar geen heel goed uithoudingsvermogen. Gebruik je de laptop intensief dan heb je zo'n 3 uur voordat hij het begeeft.

Conclusie

Vraag je niet te veel van een laptop en wil je puur wat kunnen surfen, een e-mail sturen of een app gebruiken dan is de Medion Akoya E1318T een leuk laptopje om erbij te hebben. Het touchscreen werkt acceptabel en is fijn te gebruiken in combinatie met Windows 8. Office 2013 wordt gratis meegeleverd en een document typen is goed te doen. Het apparaat is echter geen multitask-wonder en leidt al gauw tot frustratie bij het openen van meer toepassingen. Het toetsenbord en touchpad zijn te klein waardoor je eerder geneigd bent de laptop via het scherm te bedienen. Dan rijst meteen de vraag of je niet beter een tablet kunt kopen voor de prijs van €300. Het voordeel van deze kleine laptop is dat er een fysiek toetsenbord aan zit en dat je ook gewone Windows-applicaties kunt gebruiken.

Pluspunten Minpunten - Aanraakscherm werkt goed; - Zwakke processor; - Goedkoop; - Geringe kijkhoeken van het scherm; - Office meegeleverd; - Krampachtig toetsenbord; - Veel aansluitingen; - Klein en fragiel touchpad (muisvlak); - Degelijke bouwkwaliteit. - Veel voorgeïnstalleerde apps (ook reclame).



Bekijk ook de testresultaten van andere laptops in onze productvergelijker.

Wat is de Medion Akoya E1318T?

De Medion Akoya E1318T is een laptop met een 10 inch touchscreen en Windows 8. De kleine laptop beschikt over een 500 GB harde schijf en 4 GB werkgeheugen. Een 1 GHz processor zorgt voor de rekenkracht.

Inhoud van de doos

Netbook;

Voeding;

Schoonmaakdoekje;

Beknopte handleiding;

Een boekje met informatie over garantie;

Herstelcd's;

Microsoft Office 2013 activatiecode.

Enkele specificaties

Besturingssysteem: Windows 8;

10 inch LED-touchscreen;

LED-touchscreen; Resolutie: 1366 x 768 pixels;

4 GB werkgeheugen;

500 GB opslaggeheugen;

Processor (CPU): 1 GHz AMD A4-1200;

Graphics (GPU): AMD Radeon HD 8180 Grafik;

Draadloos netwerk (WLAN): 802.11n;

Bluetooth 4.0;

High Definition Audio met 2 luidsprekers met Dolby Advanced Audio v2;

Geïntegreerde HD webcam met microfoon.

Aansluitingen

1x kaartlezer: SD, SDHC, SDXC en MMC;

1x USB 3.0;

2x USB 2.0;

1x HDMI out;

1x LAN;

1x microfoon;

1x audio line out.

Wat vinden wij van de Medion Akoya E1318T? Lees onze review.

Zie ook de pagina met dit product op de site van Bart Smit.