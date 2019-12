Microsoft kondigt laptop aan: Surface Book

Nieuws|Tijdens het Windows 10-devices-event van afgelopen dinsdag (6 oktober) kondigde Microsoft verschillende nieuwe apparaten met Windows 10 aan. De Surface Book was daarvan één van de opvallendste. Het is namelijk de eerste echte laptop van Microsoft, na verschillende Surfaces die in te zetten waren als laptop, maar meer weg hadden van een tablet.

Microsoft Surface Book

Microsoft claimt dat de Surface Book een hoogwaardige laptop met krachtige hardware is, die bovendien pen- en touchondersteuning heeft. Qua uiterlijk lijkt de Surface Book behoorlijk veel op luxe high-end laptops van bijvoorbeeld HP en Apple, maar dan wel met zijn eigen karakter en unieke uiterlijke kenmerken.

De Surface Book kan voorzien worden van een extra GPU (grafische chip). Deze optie is vooral interessant voor mensen die werken in de grafische-/filmindustrie of gamers.

2-in-1 apparaat

Microsoft kwam tijdens de presentatie van de Surface Book met een verrassing. Het blijkt ook nog eens een 2-in-1 apparaat te zijn. Je kunt het scherm van 13,5 inch namelijk loshalen. Op zich is dat niet nieuw, maar het uiterlijk van de Surface Pro doet niet vermoeden dat je het scherm eraf kunt halen.

Niet goedkoop

De goedkoopste versie van de Surface Book kost $1500. De Surface Book is vooralsnog alleen beschikbaar in de VS en Canada. Natuurlijk nemen we hem mee in de laptoptest zodra hij beschikbaar komt in Nederland.

Surface Pro 4

Naast de Surface Book kondigde Microsoft ook een nieuwe versie aan van de (tablet)Surface Pro, namelijk de Surface Pro 4. De Surface Pro 4 komt wel naar Nederland toe. Er zijn al verschillende winkels waar je hem kunt voorbestellen, dan krijg je hem op 19 november geleverd.

De Surface Pro 4 bevat volgens Microsoft diverse verbeteringen ten opzichte van de Surface Pro 3. Denk dan aan een beter scherm, een snellere en zuinigere processor, een langere accuduur en een verbeterde Type Cover met een beter toetsenbord.

Hij komt beschikbaar in 6 versies:

Surface Pro 4 Core M 128GB (4GB RAM), adviesprijs €999 incl. btw;

Surface Pro 4 Core i5 128GB (4GB RAM), adviesprijs €1099 incl. btw;

Surface Pro 4 Core i5 256GB (8GB RAM), adviesprijs €1449 incl. btw;

Surface Pro 4 Core i7 256GB (8GB RAM), adviesprijs €1799 incl. btw;

Surface Pro 4 Core i7 256GB (16GB RAM), adviesprijs €1999 incl. btw;

Surface Pro 4 Core i7 512GB (16GB RAM), adviesprijs €2449 incl. btw.

Hoge verwachtingen

We verwachten veel van zowel de Surface Book als de Surface Pro 4. De recente versies van de Surface Pro behaalden een goed eindresultaat in onze doorlopende laptoptest.