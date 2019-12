Microsoft Surface Laptop: luxe laptop met een gemankeerde Windows

Eerste indruk|Microsoft is niet meer alleen bekend van Windows, maar ook van de Surface-computers. Na de Surface Pro en de Surface Book is daar nu ook de Surface Laptop. Het is de eerste volwaardige laptop van het merk, met een bijzonder besturingssysteem.

Conclusie

Microsoft biedt met de Surface Laptop een interessante laptop. De prestaties zijn goed, de accuduur is prima en de afwerking is van hoog niveau. Wel vragen we ons af hoe duurzaam de alcantara bekleding is.

Het scherm bevalt ons. Het is een aanraakscherm en kan met een optionele pen beschreven worden. Die toevoegingen zijn wat minder nuttig. Het scherm kan niet afgenomen worden en dat is niet handig wanneer je de pen wil gebruiken. Daarnaast biedt Windows niet veel aanraakfunctionaliteit. Voor de beoogde doelgroep van studenten is de Surface Laptop aan de dure kant.

Het beperkte aantal aansluitingen is een nadeel van deze laptop: 1 USB-aansluiting en een scherm dat je kunt koppelen en daar houdt het mee op. Een kaartlezer, netwerkaansluiting en dergelijke ontbreken. Daarnaast zijn de mogelijkheden van Windows 10S te beperkt. Gelukkig kun je voorlopig gratis upgraden naar Windows 10 Pro. We raden iedereen aan om dat te doen. Dan heb je namelijk een volwaardige Windows laptop in handen.

Eerste laptop

Microsoft brengt al langer computers op de markt, maar dit zijn tot nu toe altijd 2-in-1 laptop-tabletcombinaties geweest, met een los toetsenbord- en tabletgedeelte. De Surface laptop is de eerste computer van het merk zonder afneembaar toetsenbord en is daarmee de eerste échte laptop van het merk. Met dit apparaat gaat Microsoft de concurrentie aan met de MacBook Air.

Uiterlijk

Het uiterlijk van de Surface laptop is net wat anders dan we van andere merken gewend zijn. De belijning is wat rechter en de laptop heeft een luxe magnesnium behuizing. Hierdoor ligt hij lekker in de hand en komt hij behoorlijk degelijk over.

Alcantara bekleding

Één van de meest opvallende kenmerken van de Surface laptop is dat hij voorzien is van bekleding. Net als een luxe bankstel of sommige auto’s is hij voorzien van een alcantara afwerking rond de toetsen. Deze bekleding voelt prettig aan, al vragen we ons wel af of dit materiaal mooi en netjes blijft. Broodkruimels en koffievlekken zijn minder makkelijk te verwijderen dan op een laptop met een plastic of metalen behuizing. Volgens Microsoft is de bekleding mors-, vlek- en absorptiebestendig en makkelijk schoon te vegen. Omdat de Surface Laptop net nieuw is, hebben we dit nog niet kunnen testen.

Gewicht

De Surface Laptop is niet zwaar. Hij weegt 1,25 kilo en past daarmee in de categorie kleine en compacte laptops. Toch heeft de Surface Laptop een groter scherm dan andere modellen in deze categorie. Het scherm meet 13,5 inch (net geen 35 cm). Een groter scherm is prettig als je er langdurig mee werkt. Dat maakt deze laptop interessant voor wie veel onderweg is en op verschillende locaties werkt.

Mooi scherm

Het scherm van de Surface Laptop is indrukwekkend. Het biedt 2256x1504 pixels en dat zorgt voor een detailrijk beeld. Helaas is het scherm wel voorzien van een glanzende afwerking. Dat kan met directe (TL-)verlichting vervelend zijn vanwege de reflecties. De laptop heeft net als tablets en 2-in-1 apparaten een aanraakscherm. We vinden de toegevoegde waarde hiervan niet zo groot. Het komt hooguit van pas om snel door een fotoverzameling te bladeren of een venster af te sluiten.

Pen

Met een optionele pen kun je ook schrijven en tekenen op het scherm. Hier heb je ook weinig aan. Dat komt vooral omdat het scherm vastzit aan de laptop. Tekenen en schrijven gaat nu eenmaal makkelijk op een los scherm, zoals bij de Surface Pro en Surface Book.

Toetsenbord

Het toetsenbord van de Surface Laptop is een van de pluspunten. Het biedt een behoorlijk diepe aanslag en dat zorgt voor voldoende comfort. Onder het keyboard bevindt zich het touchpad. De glazen afwerking zorgt ervoor dat muiscursorbewegingen altijd precies en vlot gaan.

Weinig aansluitingen

De Surface Laptop heeft weinig aansluitingen. Er is maar één standaard USB-aansluiting aangebracht. Daarnaast is er een monitoraansluiting in de vorm van een Mini DisplayPort. De kabel die hierbij hoort, wordt bij de meeste schermen overigens niet standaard meegeleverd. Je hebt dus eigenlijk altijd een verloopkabeltje nodig. Wel is het handig dat de voedingsadapter een USB-aansluiting heeft. Daarmee kun je een mobiele telefoon of ander apparaat opladen.

Windows 10S

De Surface Laptop is niet alleen bijzonder omdat het de eerste laptop is van Microsoft. Het is ook de eerste computer met een nieuwe versie van Windows: Windows 10S. Dat lijkt op Windows 10 zoals we dat van de Home en Pro-varianten kennen, maar is niet hetzelfde. Hét verschil is dat het niet mogelijk is om gewone programma’s te installeren.

Alleen apps

Je kunt alleen apps uit de Windows Store installeren. In tegenstelling tot Google ChromeOS, Android en Apple iOS is de store van Microsoft niet goed gevuld. Hierdoor zijn de gebruiksmogelijkheden van de Surface Laptop met Windows 10S beperkt. Wel kun je Microsoft Office installeren. Dat is vanwege de introductie van Windows 10S nu ook in de Windows Store terug te vinden.

Beperkte mogelijkheden

Niet alleen gewone programma’s, maar ook de bijbehorende software bij randapparatuur, zoals speakers of printers, kun je niet installeren. Behalve als deze software in de Windows Store beschikbaar is. Dat is meestal niet het geval. Windows 10S is daardoor erg beperkt. Microsoft richt dit besturingssysteem vooral op het onderwijs, maar ook hier vallen de gebruiksmogelijkheden vanwege de beperkte keuze in de Windows Store tegen.

Minder problemen

Er zit wel een voordeel aan de beperktheid van het systeem. Volgens Microsoft krijgen gevaarlijke programma’s minder kans krijgen om greep te krijgen op de computer. Ook vertragende programma’s zouden daardoor minder problemen moeten veroorzaken.

Upgrade zo lang het kan

Het is gelukkig mogelijk om Windows 10S te upgraden naar een volwaardige versie van Windows 10. Tot eind dit jaar is het upgraden naar Windows 10 Pro zelfs gratis voor kopers van de Surface Laptop. Daarna gaat dit 49 Dollar kosten. Een Nederlandse prijs heeft Microsoft nog niet bekend gemaakt. Wij zouden iedereen aanraden deze stap te maken, omdat de gebruiksmogelijkheden van de Surface Laptop met de S-versie van Windows naar onze mening, té beperkt zijn.

Een pluspunt van de computers van Microsoft is dat geen overbodige software wordt meegeleverd, in tegenstelling tot andere fabrikanten.

Techniek

De Surface Laptop is leverbaar in twee varianten. Beide hebben een Intel Core i5-processor aan boord. Het verschil tussen de twee varianten is de opslagcapaciteit en het werkgeheugen. De basisversie kost €1050 en biedt 4 GB aan werkgeheugen en een SSD van 128 GB. Dat is allebei niet heel veel. De andere variant is met €1450 een stuk duurder, maar biedt 8 GB werkgeheugen en een 256 GB SSD. Dat is wel toereikend voor de meeste gebruikers. Al met al zijn de prijzen erg stevig voor een laptop met dergelijke specificaties.

Prestaties

De prestaties van de Surface Laptop zijn goed en ook de accuwerktijd is in orde. We meten een werktijd van 14 uur bij het gebruik van Office-achtige toepassingen. Dat is prima voor het doel waarvoor deze laptop is ontworpen. Bij zwaar gebruik loopt de werktijd op de accu terug naar zo’n 3,5 uur, ook dat is best een goede score.

Niet repareerbaar

De Surface Laptop is helaas niet demonteerbaar. Gaat de laptop ooit kapot of als wil je hem uitbreiden? Dan kun je hem niet makkelijk uit elkaar halen. Het apparaat kan alleen met grof geweld geopend worden, waarna hij niet meer netjes in elkaar te zetten is. Daarnaast is bijna alle hardware vastgesoldeerd, waardoor je niets zelf kunt vervangen. Dat maakt de Surface Laptop alleen interessant als je heel zeker bent dat je eisen de komende jaren niet gaan veranderen.

