Waarschuwing: nep SSD's

Te mooi om waar te zijn

SSD’s zijn kleine en razendsnelle harde schijven, met maar 1 nadeel. Ze zijn duur. Normaal gesproken is €80 voor een externe SSD van 1 TB (1000 GB) al een goede deal. Maar op Bol.com zagen we een wel heel goedkope SSD. Op Amazon.nl nog veel meer. Bijvoorbeeld €40 voor 2 TB en €75 voor 10 TB. We hebben er een handvol gekocht en getest. Een regelrechte miskoop. Ze zijn tergend traag. En er zit maar een fractie van de beloofde opslagruimte in. Bovendien zijn ze onbetrouwbaar.

Veel minder opslagruimte

Als je in de Windows-verkenner bij de eigenschappen van de schijf kijkt, zie je dezelfde omvang staan als je zou verwachten. Maar als we het testen blijkt dat toch niet het geval. Geen 2000 of 10.000 GB, maar slechts 20 tot 60 GB. De makers hebben de nep-SSD zo aangepast dat het voor Windows net lijkt of alles klopt.

Spookbestanden

Je krijgt geen melding dat de disk vol zit als je meer bestanden opslaat dan er aan opslagruimte in de schijf zit. De schijf doet net of het gelukt is. Alle gekopieerde bestanden komen er netjes in het lijstje bij. Zelfs de bestandsgrootte klopt. Pas als je het bestand (jaren later) weer opent blijkt het een leeg spookbestand te zijn. Het zal de backup van je vakantiefoto’s (of erger) maar zijn.

Traag

Als we wat kleine bestanden kopiëren lijkt het mee te vallen met de snelheid. Maar als we wat meer en grote bestanden overzetten zakt de snelheid snel in. Bij echt grote kopieeropdrachten zakt de snelheid terug naar 1 tot 2 MB/seconde. Dit is echt heel traag en en komt niet in de buurt van een SSD.

'Niet meer verkopen'

We hebben Bol.com en Amazon.nl gevraagd de door ons geteste nep-SSD's uit hun aanbod te halen. Dat hebben ze beide gedaan. Ook hebben we gevraagd soortgelijke producten blijvend op te sporen en te verwijderen. Ook dat hebben beide toegezegd. Op dit moment zien we ze op Bol.com ook niet meer staan. Maar met een kleine zoekopdracht bij Amazon.nl tonen we er zo tientallen in beeld. We hopen dat Amazon.nl snel actie onderneemt.