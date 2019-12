Nieuwe Apple MacBook 12 inch: remt innovatief ontwerp prestaties?

Apple toont met de MacBook 12 inch (richtprijs €1450) aan dat het één van de weinige laptopmerken is dat blijft innoveren. Want waar de meeste laptops nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden brengt Apple de nodige vernieuwingen in het ontwerp.

Lichtgewicht

Wat is er dan zo bijzonder aan deze MacBook? Hij is erg dun en weegt nog minder (920 gram) dan een pak suiker, dus je neemt hem makkelijk mee. Ondanks z'n flinterdunne ontwerp bevat hij toch een toetsenbord van volledig formaat en een nieuw soort niet indrukbaar touchpad die via trillingen hetzelfde aanvoelt als een normale touchpad (de officiële term hiervoor is 'haptische feedback'). Ook is het één van de eerste laptops met de nieuwe usb-c-poort. Naar verwachting zullen steeds meer apparaten, zoals laptops, tablets en smartphones, voorzien worden van een usb-c-poort. Via usb-c is het mogelijk om nog hogere datasnelheden te halen, ook moet usb-c andere aansluitingen, bijvoorbeeld hdmi, overbodig maken.

Door het innovatieve ontwerp zou je verwachten dat de nieuwe MacBook behoorlijk aan prestaties moet inleveren. Omdat er geen plek is voor de snelste onderdelen. Het is inderdaad geen snelheidsmonster, zoals de ongeveer gelijkgeprijste MacBook Pro, maar volgens de testresultaten is hij zeker niet langzaam. Alleen als het om pure rekenkracht gaat dan is de MacBook 12 inch geen topper.

Nadelen

Qua prestaties kan de nieuwe MacBook dus behoorlijk goed meekomen. Zijn er dan verder geen nadelen? Jawel, twee nadelen willen we niet onbenoemd laten. De eerste is het feit dat er maar één usb-c-poort op zit. Deze heb je ook nog eens in gebruik tijdens het opladen. Wil je meer usb-apparaten aansluiten dan ben je verplicht om een extra kastje (een zogenaamde hub) te kopen van rond de €80. De tweede gaat over het nieuwe toetsenbord, de toetsen hebben bijna geen indrukdiepte, hier valt waarschijnlijk best aan te wennen. Maar voordat je naar de winkel rent om de nieuwe MacBook te kopen is het waarschijnlijk een goed idee om het toetsenbord zelf uit te proberen.

