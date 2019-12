Online Periodieke Keuring: review

De veiligheidscheck begint bij het bezoeken van de website Online Periodieke Keuring (OPK). Alleen Microsoft Windows-computers kunnen door de OPK worden gecontroleerd.

Gelukkig worden naast Internet Explorer ook andere populaire browsers meegenomen in de check: Mozilla Firefox, Google Chrome en zelfs Apple Safari.

Op de OPK-website belooft Microsoft plechtig je privacy te respecteren en gegevens over je browser of besturingssysteem daarom altijd vertrouwelijk te behandelen.

Controle

Door op de knop Start hier te drukken, begint de controle op verouderde onderdelen. Na enkele seconden presenteert de OPK zijn bevindingen. Op twee van onze drie testsystemen blijkt een verouderde component te zitten, namelijk de browser. De OPK toont de huidige geïnstalleerde versie en de allernieuwste versie van de browser.

Verouderde onderdelen zijn bij te werken door op de rode Bijwerken knop te klikken. Een verbeterpuntje is het pijltje naar beneden op deze rode knop, terwijl juist wordt geadviseerd om een hogere versie te installeren.

Browser bijwerken

Als je klikt op Bijwerken word je doorverwezen naar de website van de betreffende browserfabrikant. Je moet dan nog wel zélf de nieuwste en juiste versie van de browser zoeken, downloaden en installeren. De OPK was nog beter geweest als de nieuwste en juiste versie van de browser direct aangeboden zou worden. De omgang met verouderde Windows-onderdelen is beter: die worden eenvoudig bijgewerkt, via de ingebouwde Windows-update-functie.

Geen check andere software

De OPK controleert (nog) niet of andere software op je pc mogelijk verouderd en onveilig is. Denk aan Microsoft Office, een beveiligingspakket of Adobe Reader en Adobe Flash. Microsoft heeft aangegeven dit wel te overwegen wanneer de OPK succesvol blijkt.

Conclusie

De gratis Online Periodieke Keuring is overzichtelijk, voor bijna iedereen te begrijpen, doet zijn werk snel en stuurt consumenten in de goede richting. Microsoft stuurt gebruikers van de OPK naar de website van de browserfabrikant in plaats van direct naar de nieuwe versie van de browser. Jammer dat de OPK nu nog niet controleert op verouderde en onveilige onderdelen van Microsoft Office, een geïnstalleerd beveiligingspakket of andere veelgebruikte software. De beveiliging van je computers is immers zo goed als de zwakste schakel.

NB: Deze review is op 28 maart 2012 aangepast, nadat Microsoft een (iets) bijgewerkte versie van de OPK online zette.

Pluspunten

gratis;

eenvoudig en overzichtelijk;

Nederlandstalig;

snelle analyse;

controleert ook andere populaire browsers.

Minpunten

controleert alleen Windows en de browser (geen andere software op de pc die evengoed fouten kan bevatten);

nieuwe versie van browser moet je zelf nog zoeken, downloaden en installeren.

Controleer hier met Microsoft OPK of je pc aan een update toe is.

Doorloop ook onze checklist voor een veiliger pc.