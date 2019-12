Oplossing voor beeldschermproblemen Acer-laptop

Nieuws|Acer biedt een oplossing voor de beeldschermstoring van de Acer Aspire V3-771G-73638G50Maii. Je kunt de storing verhelpen door een nieuwe driver voor de videokaart te installeren, die je downloadt van de Acer-website. Het is wel vervelend dat dit niet automatisch gebeurt via het Acer live-update-systeem.



In een eerder bericht meldden we over de problemen met het beeld van de Acer Aspire V3-771G. Afhankelijk van het programma dat je gebruikt, zie je storende horizontale balken in het beeld. Gelukkig heeft Acer een oplossing gevonden voor de problemen.



De problemen deden zich alleen voor bij gebruik van de standaard geïnstalleerde VGA-driver (video-stuurprogramma): VGA-driver versie 9.18.13.717. Wanneer je een nieuwe VGA-driver installeert, is het probleem verholpen.

Nieuwe driver installeren

De nieuwe driver is te downloaden van de Acer stuurprogramma's en handleidingen pagina:

Klik op deze pagina op "Notebook", daarna op "Aspire" en vervolgens op "Aspire V3-771G".

Je komt nu standaard op de driver pagina terecht.

Hier download je de Nvidia VGA driver versie 9.18.13.1100, die je vervolgens installeert.

die je vervolgens installeert. Na de installatie van de driver en een herstart van je laptop zijn de eerder beschreven problemen opgelost.

Automatische installatie

Acer is nog bezig met de laatste drivers te implementeren in hun live-update-systeem. Het is storend dat dit nog niet is gebeurd. Vooral omdat het laptops dan automatisch van de laatste drivers voorziet. Beginnende gebruikers hebben er baat bij dat het live-update-systeem spoedig de nieuwe driver bevat. Tot die tijd is de handmatige installatie zoals hierboven beschreven de enige oplossing.

Bron: Acer.