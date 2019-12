Pc-problemen: wat nu?

Je internetverbinding werkt niet goed, de printer loopt vast, je toetsenbord werkt niet meer of je krijgt de ene foutmelding na de andere. Wat je probleem ook is, volg dit stappenplan op weg naar een oplossing.

Stap 1: maak een reservekopie

Voordat je iets gaat doen, zorg je dat je een reservekopie hebt van al je gegevens. Of werk deze bij voordat je aan de probleemoplosser begint. Dat is zeker van belang als je je probleem uiteindelijk door een ander moet laten oplossen. Je gegevens blijven dan niet altijd behouden.

Lokale kopie

Maak een reservekopie altijd op een extern medium, zoals een usb-stick, externe harde schijf of cd/dvd. Voor reservekopieën kun je Windows 7 Back-up, Windows 8 File History, Windows 10 Back-up of Mac OS X Time Machine gebruiken.

Kopie in de cloud

Je kunt een reservekopie ook in de cloud maken. Bijkomend voordeel is dat je bestanden toegankelijk zijn vanaf elk apparaat en vanaf elke locatie. Vergelijk de diensten Google Drive, Dropbox en OneDrive.

Bekijk ook ons uitgebreide stappenplan om een back-up van je pc te maken.

Stap 2: zelf proberen op te lossen

Veel vervelende problemen zijn relatief eenvoudig op te lossen. Probeer eerst eens het volgende om je probleem op te lossen:

Start je pc, printer, (modem)router en andere apparaten opnieuw op.

Zorg dat je pc up-to-date is. Installeer software- en driverupdates, omdat de nieuwste versies vaak veel problemen verhelpen.

Bezoek de website van je internetprovider of van de fabrikant van je pc, monitor, printer of andere niet goed functionerende hardware. Meestal is er een supportpagina die veel voorkomende problemen behandelt.

Zoek je probleem of foutmeldingstekst op in Google of een andere zoekmachine. Vaak vind je oplossingen in de vorm van een stappenplan, meestal zelfs met schermafbeeldingen of Youtube-clips.

Leg je probleem voor aan anderen op een discussieforum, bijvoorbeeld answers.microsoft.com en discussions.apple.com, reddit.com/r/techsupport/ of onze Community.

Vaak verhelp je problemen door je computer terug te zetten naar een (recente) back-up.

Als een back-up terugzetten niet helpt, probeer dan eens een volledige herinstallatie van je computer. Alleen zo sluit je volledig uit dat software de boosdoener is en kun je constateren dat er écht fysiek iets kapot is.

Kleine hardware reparaties kun je soms ook makkelijk uitvoeren, als deze buiten de garantie(periode) vallen. Op internet vind je filmpjes en stap voor stap fotobeschrijvingen hoe je dit doet. Bekijk ons overzicht van mogelijke reparaties voor je laptop.

Stap 3: hulp inschakelen van anderen

Kom je er niet uit? Geen nood. Er zijn genoeg hulpdiensten die klaar staan om je te helpen.

Stap 3.1 Neem contact op met de fabrikant

De fabrikant van je pc, monitor, printer of andere hardware beschikt over een eigen klantenservice. Stuur de fabrikant eens een mailtje of bel ze op. Binnen de garantieperiode is dit vaak gratis. De fabrikant kan je vooral helpen bij vragen of problemen die specifiek met het product of merk te maken hebben. Voor problemen met meerdere producten van verschillende merken is deze optie niet zo geschikt.

Stap 3.2 Neem contact op met je internetprovider

Neem contact op met je internetprovider voor problemen met je internetverbinding. Als het probleem niet in jouw woning wordt veroorzaakt, maar bijvoorbeeld in de wijkcentrale of buitenhuisbekabeling, dan lost de provider dit op. De provider kan je vooral helpen bij problemen met je internetverbinding, (modem)router en e-mail. Bij de rest van de apparaten bieden ze geen ondersteuning.

Stap 3.3 Neem contact op met de winkelier

Bij defecten kun je terecht bij de winkel waar je je pc hebt gekocht, ook als het een online winkel is. De winkelier is verantwoordelijk voor de reparatie binnen garantieperiode. Ook als zij daarvoor een ander bedrijf inschakelen of je pc naar de fabrikant opsturen. Je kunt de winkelier aanspreken op de werking van je pc én op de juiste afhandeling van je klacht. Ook buiten de garantie heb je nog rechten.

Sommige winkels hebben een technisch expert of zelfs een monteur in hun filiaal. Problemen kunnen zo direct onderzocht en worden waardoor je mogelijk sneller een oplossing krijgt. Als je pc een reparatietraject in moet, ben je hem vaak enkele dagen tot weken kwijt. Vraag de winkelier of hij een computer te leen heeft. Vraag ook of hij gegevens kopieert van jouw pc naar de leencomputer of je harde schijf overzet naar het leenexemplaar. Houd er rekening mee dat je computer tijdens de reparatie vaak volledig gewist wordt. Als je zeker wilt weten dat medewerkers niet in jouw bestanden kijken, wis dan je bestanden voordat je de pc inlevert ter reparatie.

Stap 3.4 Hulp op afstand

Verschillende bedrijven bieden tegen betaling computerhulp aan. Dit gebeurt via e-mail, telefoon of chat. De hulpverleners kunnen daarbij via internet óók even 'je computer overnemen'. Je downloadt daarvoor een programma. De hulpverlener geeft je vervolgens een code en maakt verbinding met je pc. De muisaanwijzer beweegt over het scherm, opent programma's en brengt wijzigingen aan zonder dat je zelf iets doet. Je kunt met één muisklik de verbinding verbreken. Dat geeft een veilig gevoel. Hulp op afstand is geschikt bij foutmeldingen, niet werkende programma’s en een trage computer. Ook allerlei combinatieproblemen, waarbij meerdere apparaten een rol spelen kunnen hier veelal verholpen worden.

Er zijn verschillende aanbieders die professionele ondersteuning bij al je pc-problemen bieden. Dit zijn de grootste:

Stap 3.5 Hulp aan huis

Hulp aan huis is de grondigste en meest trefzekere, maar ook de duurste manier om pc problemen aan te pakken. De monteur kan de hele computer nakijken en verbindingen met randapparatuur controleren. Sommige monteurs schroeven net zo makkelijk de computerkast open om onderdelen te controleren en, waar nodig, te vervangen. Hulp aan huis is ideaal voor dingen aansluiten, diagnose van defecten of complexe problemen.

Denk bij professionele hulp aan huis aan het volgende:

Vraag vooraf een prijsindicatie of offerte, ook voor eventuele defecte onderdelen.

Controleer of er voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Controleer hoe de kosten worden berekend. In welke tijdseenheid betaal je? Betaal je bijvoorbeeld altijd voor het eerste uur?

Controleer of er met een minimum- en of maximumbedrag wordt gerekend.

Vraag na of er sprake is van ‘no-cure-no-pay’, oftewel betaal je óók als het probleem niet is opgelost? Kijk ook of er garantie zit op reparaties.

Zoek naar gebruikerservaring met het bedrijf voordat je iemand in huis haalt, bijvoorbeeld via klachtenkompas.nl of zoekcomputerhulp.nl.

Er zijn verschillende aanbieders die hulp aan huis bieden:

ICT Waarborg: wat houdt het in? Veel pc-hulpdiensten hebben een ICT Waarborg-logo, dat straalt betrouwbaarheid uit. Een logo voeren zegt echter nog niet zo veel. Deelnemende bedrijven betalen een vast bedrag aan ICT Waarborg in ruil voor het logo, maar hoeven de consument geen extra zekerheid te bieden ten opzichte van bedrijven die het logo niet op hun website hebben. Sommige aangesloten bedrijven gaan een stap verder en zijn gecertificeerd als servicebedrijf. Deze leden bieden ‘7 zekerheden’. Volgens ICT Waarborg staat een certificaat voor een betrouwbaar bedrijf dat een gedragscode heeft ondertekend. Maar ook dat geeft geen enkele garantie op kwaliteit. Het initiatief voor certificering ligt bij het deelnemende bedrijf en er vinden geen kwaliteitscontroles plaats op de dienstverlening. Deelnemende bedrijven vullen alleen een vragenlijst in.

Stap 4: repareren of een nieuwe computer kopen

Vraag om een offerte. Als de reparatiekosten hoog zijn, kun je beter een nieuwe computer kopen. Jouw computer daalt meteen al na aankoop zo’n 20-30% in waarde. De investering die je doet met een reparatie, is je computer misschien niet waard. Bedragen de reparatiekosten meer dan 1/3 van de vervangingsprijs, dan kun je beter een nieuwe computer kopen.