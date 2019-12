Storingen op beeldscherm Acer laptop

Nieuws|Het beeldscherm van de Acer Aspire V3-771G-73638G50Maii vertoont problemen. De eerste aanwijzingen voor beeldscherm-storingen kregen we tijdens onze laptoptest van 24 mei. Afhankelijk van het programma dat je gebruikt, zie je storende horizontale balken in het scherm. Acer erkent de problemen en werkt aan een oplossing. Zolang de problemen niet zijn verholpen, raden wij je af om dit model aan te schaffen.

Wij stelden het euvel bij meerdere exemplaren van de Acer Aspire V3-771G vast. Ze zijn afkomstig uit verschillende winkels. Momenteel is het onduidelijk of alle exemplaren van dit type getroffen zijn. Mogelijk gaat het om een beperkt aantal laptops. We hebben direct contact opgenomen met Acer en de fabrikant onderzoekt het probleem en werkt aan een oplossing. Zodra we meer weten komt er een update van dit nieuwsbericht.

Update: Acer heeft naar aanleiding van onze constatering de klachten verholpen. Gebruikers kunnen een update installeren. Wij hebben bevestigd dat dit de problemen verhelpt.

