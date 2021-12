Op zoek naar de beste Acer laptop? Wij helpen je.

Acer laptops getest

In onze test van laptops zitten ook meerdere Acer laptops. Een deel is een Acer Chromebook en de rest is een Acer laptop met Windows.

Een goede laptop is snel, heeft een goed scherm en een handig te gebruiken toetsenbord en touchpad. Werk je vaak zonder elektriciteit in de buurt, dan wil je ook dat de accu lang meegaat. Deze aspecten en meer hebben we getest.

Acer laptop kopen

Er zijn veel verschillende modellen van Acer te koop. Acer laptops zijn te verdelen in enkele productlijnen en daarnaast zijn er nog wat extra laptops. Of je nu een Acer laptop met 17 inch scherm of een kleiner scherm zoekt, er is voldoende keuze.

Acer Aspire

De Acer Aspire laptops zijn klassieke laptops. Er zitten meerdere modellen in de lijn. Zo zijn er Acer Aspire i7 laptops, modellen met AMD Ryzen of andere processoren.

Acer Swift

De Swift laptops zijn heel dun en krachtig. Er zijn veel verschillende types in deze serie.

Acer Switch

Acer Switch laptops zijn een combinatie van laptop en tablet. Je heb dan dus een Acer laptop met touchscreen.

Acer Chromebook

Acer heeft meerdere Chromebooks. Deze hebben ChromeOS als besturingssysteem in plaats van Windows. Je kunt er duizenden apps op gebruiken en je documenten in de cloud opslaan.

Acer TravelMate

Onder TravelMate valt in elk geval een Acer 2-in-1 notebook, die je met een stylus en touchscreen kunt gebruiken. TravelMates zijn lichte modellen, dus makkelijk mee te nemen.

Acer Nitro

Dit zijn laptops voor de casual gamer.

Verdiep je in welke kwaliteiten de laptops hebben. Vergelijk ze bij ons en je kunt meteen je Acer laptop bestellen.

Acer laptops vergelijken

Je kunt de laptops vergelijken op belangrijke eigenschappen als beeld, snelheid, formaat, gewicht en nog veel meer. Filter in de vergelijker op de eigenschappen die jij belangrijk vindt. Zo vind je de beste Acer laptop voor jou.