Beste Chromebooks

Een Chromebook is vaak een prima alternatief voor Mac en Windows, zeker als je eigenlijk alleen maar browset. Maar de ene Chromebook is de andere niet.

Wat zijn Chromebooks?

Chromebooks zijn eenvoudige, lichtgewicht laptops met het besturingssysteem van Google en alleen de webbrowser Chrome en de Android-store. Je downloadt de apps die je nodig hebt. Bijvoorbeeld een app voor tekstverwerking zoals Microsoft Office. Of streaming apps als Netflix en Spotify. Ze zijn ideaal voor basisgebruik.

Er zijn verschillende merken die Chromebooks produceren, waaronder Acer, HP, Asus en Lenovo. Elk merk heeft zijn unieke kenmerken en specificaties, waardoor het belangrijk is om goed uit te zoeken welke het beste is, voordat je een Chromebook koopt.

Een Chromebook is goedkoper dan een traditionele laptop. De meeste Chromebooks zijn goedkoper dan €500 en in dit prijssegment vind je makkelijk een goede Chromebook. Dat blijkt uit onze test.

Heb je iets meer te besteden dan zijn er genoeg Chromebooks te koop met een wat hogere prijs. De duurdere modellen zijn vaak (maar niet altijd) sneller en beter afgewerkt.

We zien ook wel Chromebooks die meer dan €1000 kosten. Dat is eigenlijk overkill en voor de meeste mensen zonde van het geld. Zulke dure Chromebooks zijn wel sneller, maar voor het typisch gebruiksdoel van een Chromebook heb je dat in de praktijk niet nodig.

Chromebooks getest

We testen Chromebooks net zo als alle andere laptops. Voor het meten van de prestaties gebruiken we speciale software. Die werkt op Chrome OS, Mac OS en Windows 10. Zo kunnen we de snelheidsverschillen goed in kaart brengen.

Verder testen we ze op (werkelijke) opslagruimte, accuduur en de kwaliteit van de wifi-ontvangst. Daarnaast beoordelen we het toetsenbord, touchpad, de schermkwaliteit en bouwkwaliteit van de laptop. Ben je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-abonnement, dan kun je de testresultaten zien en weet je meteen wat de beste Chromebook is.

Chromebook kopen

Gebruik jij je laptop voornamelijk voor surfen, korte teksten of simpele spreadsheets? Dan is een Chromebook een prima en betrouwbare keuze. De wifi en accuduur zijn doorgaans prima, waardoor ze ook geschikt zijn om buiten de deur te gebruiken.

De prijs hangt niet per se samen met de kwaliteit. Wil je een redelijke Chromebook, dan kun je die vinden voor €250 of voor €500, maar voor dat zelfde geld kun je ook een miskoop doen. Bekijk dus eerst de resultaten, voordat je een Chromebook gaat kopen.

Bekijk ook of de apps die jij nodig hebt verkrijgbaar zijn in de Android-store.

Google en je privacy

Koop je een Chromebook, dan zit je in het systeem van Google. Bedenk dat Google persoonlijke gegevens verzamelt en daarmee profielen maakt. Zo kan het bedrijf beter advertenties afstemmen. Bijna alles wat je met een Chromebook online doet wordt gevolgd en gebruikt. Simpel gezegd: als je je data liever niet deelt, dan is een Chromebook voor jou niet zo geschikt. Een Apple MacBook of een Linux-pc is een betere optie.

Gelukkig zijn er wel manieren om de data die je weggeeft enigszins binnen de perken te houden. Zo kun je de meer privacyvriendelijke browser Firefox gebruiken in plaats van Chrome. Ook kun je diverse uitbreidingen op je browser installeren, zoals Ghostery of Privacy Badger.

Chromebooks vergelijken

Om de beste Chromebook voor jouw wensen en eisen te vinden, vergelijk je ze in onze vergelijker. Filter eerst op de eigenschappen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld de schermdiagonaal, opslagruimte, of het gewicht. Of kies een prijsrange om een goede goedkope Chromebook te vinden.