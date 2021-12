HP maakt al jaren consumentenlaptops. Er liggen vele honderden HP laptops in de winkel, in elke prijsklasse. De goedkoopste HP laptops hebben een klein scherm van zo’n 11 inch en kosten €200, terwijl de duurste HP ZBooks meer dan €5000 kosten.

In de test beoordelen we HP laptops, net als alle andere laptops, op zaken als snelheid, prestaties, schermkwaliteit, toestenbord en lawaai. De testresultaten van HP laptops lopen uiteen van onvoldoendes voor enkele 2-in-1-modellen tot de hoogste scores in de test.

Het aanbod HP laptops is groot. Het kan dus lastig zijn een goede HP laptop voor jou te vinden. Wij helpen je.

De meeste laptops van HP hebben een serienaam, zoals Pavilion, Envy of Spectre. Er zijn ook HP-laptops zonder naam, maar met een nummer of schermformaat. Deze laptops hebben verschillende beschrijvingen en zijn niet zo makkelijk in rubrieken te verdelen.

HP Pavilion

Van de Pavilion-reeks alleen al zijn meer dan 50 laptops te vinden. De prijzen lopen uiteen van €300 voor 10-inch modellen tot zo’n €1600 voor krachtige HP 15- en 17-inch laptops met schermen met scherp beeld (4K-resolutie). Die kun je gebruiken voor foto- en videobewerking. Dat kan niet met goedkopere modellen. Deze kleine laptops zijn hooguit geschikt voor internetten en e-mailen.

HP Envy

HP laptops met Envy in de modelnaam zijn iets luxer dan de Pavilion-reeks laptops. De prijzen beginnen meestal bij ongeveer €700. Ze hebben wat meer een premium-behuizing en zijn dunner en lichter. Ook zijn ze krachtig genoeg voor de meeste gebruikers, maar we adviseren voor die prijs wel modellen met een SSD.

HP Stream

De Stream-laptops horen tot de goedkoopste laptops van HP. Deze meestal vrolijkgekleurde 11- of 13- inch laptops kosten ongeveer €300. Door hun beperkte snelheid zijn ze alleen geschikt voor basisgebruik, zoals e-mailen en internetten. Ze hebben met 32GB ook erg weinig opslag voor een Windows 10 laptop.

HP Spectre

HP gebruikt de naam Spectre voor de meest luxe modellen in het assortiment. Deze HP laptops zijn bijzonder dun en licht en hebben een mooie aluminium behuizing. De prijzen beginnen pas bij €1000. Spectre-laptops zijn geschikt voor bijna alle activiteiten, zoals full hd-films kijken of lichte fotobewerking. Alleen zware videobewerking is een stap te ver.

HP ProBook

Een HP ProBook is er vanaf €560. De ProBooks zijn geschikt voor kantoorwerk. Ze zijn voorzien van een Solid State Drive (SSD) en het scherm is meestal Full HD.

HP EliteBook

HP Elite is handig voor onderweg en voor kantoorwerk. Het zijn lichte, dunne modellen met een lange batterijduur. Ze zijn duurder dan de andere series.

HP ZBook

Is de meest exclusieve en dus duurste serie voor zakelijk gebruik. Ze hebben een Intel® Core™ i7 of Intel® Core™ i9 processor en 15 of 17 inch scherm. Prijzen beginnen bij circa €2200.

HP Chromebook

Met een HP Chromebook werk je online. Je kunt er duidenden apps op gebruiken en je bestanden opslaan in de cloud. Chromebooks zijn vaak lager geprijsd dan andere HP laptops.

HP hybride laptops

HP verkoopt ook hybride laptops. Het bedrijf geeft de term x2 aan 2-in-1-modellen waarbij je het toetsenbord kunt loskoppelen van het scherm. De term x360 is bedoeld voor laptops waarbij je het scherm volledig kunt omklappen.

Beide groepen kun je ook als tablet gebruiken. En de x360 kun je ook in de ‘tentmodus’ neerzetten. Daarnaast gebruikt HP de zogenaamde Omen-reeks voor gaming laptops.

HP laptops vergelijken

Heb je een idee van wat je zoekt? Dan kun je filteren op bijvoorbeeld beschikbare opslagruimte, soort en grootte scherm en gewicht. Vergelijk de laptops op aantal usb-aansluitingen, opslagtype en processor. En zie meteen waar je de HP laptop kan bestellen.

