Eerste indruk|Een Intel RealSense webcam die fabrikanten kunnen inbouwen in hun tablets en notebooks. Zo'n webcam slaat niet alleen het beeld op maar registreerd ook diepte- en infraroodinformatie. Een leuke uitbreiding maar er is vooralsnog weinig reden om direct naar de winkel te rennen.

Conclusie: Intel RealSense

Intel RealSense is een leuke uitbreiding van de webcam op jouw laptop of tablet, maar er is weinig reden om direct naar de winkel te rennen om een laptop te kopen waar de RealSense webcam is ingebouwd. Er is nog maar weinig software beschikbaar en wat er is, daar ben je snel mee uitgespeeld.

Wat is Intel RealSense

Met Intel RealSense slaat je webcam niet alleen het beeld op, maar ook diepte- en infraroodinformatie. Fabrikanten kunnen dit inbouwen in tablets en notebooks. Deze webcam kan hierdoor diepte in foto's en video bepalen en zo bijvoorbeeld vaststellen waar zich gezichten en handen bevinden.

Er zijn 2 uitvoeringen te koop. In de ene uitvoering (type R200 en F200) wordt de diepte- en infraroodinformatie continu geregistreerd, bij de andere (type R100 en F100 ) wordt deze informatie alleen opgeslagen op het moment dat je een foto maakt. Er zijn uitvoeringen te koop voor dichtbij (type F) en voor ver weg (type R). Type F zal je vooral op de voorkant aantreffen en R op de achter.

Eind vorig jaar kwamen de eerste computers op de markt met Intel RealSense. Dit biedt interessante mogelijkheden, niet alleen voor spelletjes, maar ook aan het bewerken en gebruiken van stilstaand en bewegend beeld.

Achteraf scherp stellen

Dankzij de 3d-informatie is het mogelijk om van alle objecten op een foto vast te stellen wat hun afstand tot de camera is. Met speciale fotobewerkingssoftware is het daarmee een stuk eenvoudiger geworden om bijvoorbeeld de achtergrond onscherp te maken en zo de voorgrond beter tot zijn recht te laten komen.

Het is zelfs mogelijk de hele achtergrond weg te laten. Handig als je bijvoorbeeld aan het skypen bent. Je bent doorgaans alleen in de persoon geïnteresseerd en niet in de achtergrond. Skype heeft deze mogelijkheid nog niet, maar het gratis programma Personify wel. Het werkt verrassend goed en makkelijk.

Achteraf de maten opnemen

Het komt niet heel vaak voor, maar wat zou het soms makkelijk zijn als je op de door jou gemaakte foto's de maten kon zien. Hoe breed was dat bankje bij IKEA, zou het in onze kamer passen? Dankzij de 3d-informatie kun je simpelweg twee punten aanwijzen en in beeld verschijnt de afstand tussen deze punten. Het is niet erg waarschijnlijk dat je foto's bij IKEA maakt met je laptop, maar wellicht wel met je tablet, waar RealSense ook voor te koop is.

Spellen vervelen snel

Op dit moment zijn er slechts 2 spellen beschikbaar die gebruikmaken van RealSense.

Warior Wave, wat doet denken aan Lemmings. In dit spel moet je met handgebaren poppetjes naar hun huisje op het scherm begeleiden. Je kunt het met 1 of 2 handen spelen. Je houdt je handen zo'n 30 cm voor het scherm, en je ziet de vorm van je handreliëf in beeld. De poppetjes gaan vervolgens over dit reliëf heen lopen. Het spel ben je na 10 minuten wel zat; het is even leuk.

Madagaskar. Hierbij is het de bedoeling dat je de handbewegingen van de hoofdpersoon nadoet. Hoe aandoenlijk het er ook allemaal getekend is, ook dit spel verveelt in no-time.

Computer bedienen

Op termijn zou Intel RealSense ingezet kunnen worden om de computer (het besturingssysteem) te bedienen. We zien nu al dat we met onze handen in de lucht bij het spel Warior Wave de spelknoppen kunnen bedienen. Dat werkt op zich wel, maar met onze muis hebben we het knopje beduidend sneller aangeklikt.

Of RealSense ooit echt zinvol ingezet gaat worden om het besturingssysteem te bedienen lijkt twijfelachtig, daarvoor werkt het niet nauwkeurig genoeg. Daarbij vonden wij het onprettig om met je handen in de lucht te werken.

Wachten

Zoals altijd gaat de hardware aan de software vooruit. Zonder zinvolle programma's heb je niet veel aan RealSense. Er is gelukkig een hoop aangekondigd en in de loop van het jaar wordt het nodige verwacht. We wachten af...

Lees ook: