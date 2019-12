Samsung 9 Series, wat is het

De Samsung 9 Series (modelnaam NP900X3A) is vooralsnog alleen in het formaat 13 inch verkrijgbaar. Hoewel de laptop maar 1,3 kilo weegt, zijn de specificaties van een relatief stevig niveau. Dat maakt de Samsung interessant voor die mensen die een netbookje heerlijk draagbaar vinden maar betere prestaties verlangen.

Behuizing

De 9 Series heeft een zeer dunne en slanke vormgeving. Dat is niet alleen aan de bovenkant te zien, maar ook aan de onderkant is hij mooi en glad afgewerkt. Een groot deel van de behuizing is gemaakt van Duralumin, een licht materiaal dat twee zo sterk is als aluminium, maar even licht en duurzaam.

Verlicht toetsenbord

Het toetsenbord met regelbare verlichting is ingelegd in een plastic gedeelte, dat geeft daar een iets minder luxe indruk dan het voorbeeld van Apple. Het scherm heeft een resolutie van 1366x768, vergelijkbaar met laptops van een formaat tot 15,6 inch (39,6 cm).

Muisvlak

Het muisvlak (touchpad) waarmee de muisaanwijzer verplaatst wordt op het scherm is relatief groot.

Aansluitingen

De 9 Series laptop heeft alle benodigde aansluitingen (ook USB 3.0), maar wel vaak in een kleine variant. Zo is de kaartlezer alleen geschikt voor MicroSD-kaartjes. De HDMI-aansluiting is ook voor verbinding met een monitor of tv uitgevoerd in het Micro-formaat. Dezelfde aansluiting die nog wel eens op digitale camera's wordt aangetroffen. Een aansluiting voor een netwerkkabel is er ook, maar daarvoor is een (meegeleverde) verloopkabel nodig.

De poorten zitten netjes weggewerkt achter klepjes aan de zijkant van het apparaat. Alleen de aansluiting voor de voedingsadapter ligt 'bloot'.

Geen standaardschijf

De dunne vorm van de Samsung 9 Series wordt mede bereikt door af te zien van een standaard harde schijf. De Samsung 9 Series heeft een SSD. Dat is een 'harde schijf' zonder draaiende delen; het geheugen bestaat uit flashcomputergeheugen. De laptop heeft ook geen dvd-speler/-brander. Een externe brander kan wel worden aangesloten.

Samsung 9 series: review

Dun en licht is de Samsung Serie 9 laptop zeker. Door het lage gewicht en de degelijke (wel wat krasgevoelige) behuizing kun je hem gemakkelijk meenemen.

Helder scherm

Het niet glimmende 13 inch scherm heeft een hogere helderheid dan veel standaard laptops, waardoor het scherm beter in de zon is af te lezen. De resolutie (het aantal pixels) van het scherm is wel vergelijkbaar met standaard laptops: 1366x768 pixels. Concurrent MacBook Air heeft er wel iets meer: 1440 x 900.

Bekijk ook onze videoreview van de Samsung 9 Series op Youtube.

Slechts 60 GB vrij

Windows 7 start snel op dankzij het SSD-chipgeheugen dat dienst doet als 'harde schijf'. De capaciteit is wel heel gering: 128 GB waar nog eens vele tientallen GB's in beslag worden genomen door de herstelpartitie, Windows 7 en de voorgeïnstalleerde software. Netto blijft er 60 GB over op het station. Dat is erg weinig.

Processor

De processor is een Intel Core i5 2537M, een chip van de nieuwste generatie van Intel. De prestaties zijn niet zo hoog als sommige andere modellen uit deze reeks omdat het een energiezuinige variant is. Maar de prestaties zijn wel beter dan een Apple MacBook Air 13 inch die nog gebruikmaakt van een 'oude' Intel Core 2 Duo.

Heel soepel

Dankzij de snelle SSD werkt de laptop echter heel soepel. De grafische prestaties van deze laptop zijn toereikend, films worden vloeiend afgespeeld. Wanneer je de laptop zwaar belast, wordt de onderkant wel warm.

Accu

De Samsung 9 Series laptop heeft een accu die alleen door een reparateur kan worden vervangen. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Let wat dat betreft ook op de garantievoorwaarden van Samsung. De accu krijgt 1 jaar garantie, de rest van de laptop 3 jaar. Dit staat overigens niet goed vermeld in de meegeleverde handleiding.

Wanneer je de laptop zwaar belast, is de accu na amper 2,5 uur leeg. Met lichte taken als internetten, mailen, tekstverwerken, is een werkduur van 5 uur mogelijk.

Beperkte reikwijdte

Een nadeel van de Series 9 is de beperkte reikwijdte van de ingebouwde draadloze netwerkontvanger. Vergelijkbare laptops doen het onder dezelfde omstandigheden beter.

Niet goedkoop

Goedkoop is de kleine Samsung 9 Series niet: gemiddeld € 1500. Voor dat bedrag krijg je een lichte, relatief snelle laptop, met een helder scherm en een SSD (een harde schijf in de vorm van snel en stil computergeheugen) waarop in de praktijk helaas weinig opslagcapaciteit overblijft.

De laptop weegt 1,3 kilo en is daardoor makkelijk mee te nemen. Ondanks het het lage gewicht heeft de kleine laptop een lange werktijd van 5 uur als je het rustig aan doet.

De prijs van de Samsung 9 Series (model NP900X3A) is vergelijkbaar met een MacBook Air (13 inch) met een vergelijkbare uitrusting.