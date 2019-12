Eerste indruk|Elektronicagigant Samsung springt ook in de markt van tablet Pc's. Met de Galaxy Tab, de grotere broer van de Galaxy S smartphone, wordt de concurrentie aangegaan met Apple's iPad. Heeft de Galaxy Tab genoeg in huis om de iPad van de troon te stoten?

Richtprijs € 750 los. €330 met een Vodafone-abonnement à €40 per maand. Gratis met een Vodafone-abonnement à €50 per maand

Wat is de Samsung Galaxy Tab?

De Samsung Galaxy Tab is een 7" tablet die draait op Google's mobiele besturingssysteem Android, versie 2.2 (Froyo). De Galaxy Tab weegt 383 gram, is 12 cm breed, 19 cm hoog en heeft een dikte van 1,2 cm.

Aanraakscherm, processor, grafische chip, geheugen en camera

Het 7" TFT-LCD aanraakscherm heeft een resolutie van 1024 x 600 en kan hierdoor dus geen videomateriaal in 720P tonen. Het kloppend hart van de Galaxy Tab is een Cortex A8 processor die op 1 GHz draait. Tevens zit er een aparte grafische chip in de Galaxy Tab voor de betere 3D beelden (zoals in Google Earth) en voor het afspelen van HD-materiaal, weliswaar op een extern scherm.

De Galaxy Tab heeft 16 GB ingebouwd geheugen voor opslag van content zoals muziek, applicaties of foto's. Dit is verder uit te breiden tot maximaal 32 GB via los verkrijgbare micro-SD kaartjes. Aan de voorkant. boven het scherm bevindt zich een 1,3 MP camera voor videobellen. Aan de achterkant zit een 3,0 MP camera met auto-focus en een LED-flits voor het betere fotografeerwerk.

Bellen, draadloos internet, bluetooth en meer

In tegenstelling tot de iPad kun je met de Galaxy Tab ook gewoon bellen, er zit aan de zijkant van het apparaat een gleuf voor een gewone Sim-kaart (geen microsim). De Galaxy Tab kan uiteraard overweg met draadloze netwerken, zelfs de laatste draadloze 802.11N standaard wordt ondersteund. Bovendien weet de Galaxy Tab om te gaan met Bluetooth versie 3. Onder de motorkap van de Galaxy Tab vinden we tevens nog een gyroscoop, GPS ontvanger en accelerometer voor het bepalen van snelheid en beweging.

Heeft de Samsung Galaxy Tab genoeg in huis om de Apple iPad van de troon te stoten?

Lees onze bevindingen met de Samsung Galaxy Tab.



Samsung Galaxy Tab review

We hebben de Galaxy Tab op de dag van lancering gekocht en er vervolgens een aantal dagen mee geëxperimenteerd. Wat direct opvalt, is het 7" formaat. De Galaxy Tab is hierdoor met 1 hand vast te houden, in tegenstelling tot de iPad waar je twee handen voor nodig hebt. De Galaxy Tab past ook twee keer in het oppervlak van de iPad.

Formaat

De Galaxy Tab ligt lekker in de hand, niet alleen door het formaat, ook de afwerking zorgt voor een prettige manier van vasthouden. Het scherm van de Galaxy Tab is ook prima, kleuren komen mooi uit en de helderheid en contrast zijn uitstekend. Vergeleken met de iPad valt wel op dat - door de lagere resolutie en het kleinere scherm - sommige websites niet in zijn geheel op het scherm van de Galaxy Tab passen. Ook niet wanneer het apparaat horizontaal wordt gehouden. Wanneer websites wel passen, zijn sommige delen moeilijk zichtbaar doordat het allemaal wat klein is en moet er worden ingezoomd.

Virtueel toetsenbord

Verder is het virtuele toetsenbord van de Galaxy Tab -, dat onderaan het beeld verschijnt wanneer er op een leeg tekstblok (zoals de adresbalk van de browser) wordt getikt - even wennen. Het is weliswaar een standaard qwerty-uiterlijk, de getallen en symbolen zijn niet intuïtief geplaatst.

Verder is het teleurstellend om te zien dat het virtuele toetsenbord standaard niet over de gehele breedte wordt weergegeven wanneer de Galaxy Tab horizontaal wordt gehouden. Dit heeft te maken met de keuze van de fabrikant om de Swype-invoermethode als standaard in te stellen. Invoer van tekst door te “swypen” gaat door met één vinger letters van een woord te verbinden met een veeg-beweging. Dit zou tot een snellere invoer van woorden moeten leiden. In de instellingen van de Galaxy Tab is het mogelijk om de reguliere invoermethode, waarbij je de individuele letters op het scherm aanraakt, als standaard in te stellen

Android

Zoals bij veel andere apparaten die draaien op Android, zitten er vier knoppen onderaan het scherm van de Galaxy Tab voor eenvoudige navigatie. Zo is er een knop waardoor je altijd 1 scherm teruggaat, en een knop om naar het bureaublad terug te keren. Wanneer je een iPad gewend bent, waar maar 1 fysieke knop onderaan het scherm zit, is het in het begin even zoeken welke knop moet worden gebruikt. Ook het besturingssysteem zelf, Google Android, heeft een wat steilere leercurve dan Apple's aanpak. Android versie 2.2 is een flinke verbetering vergeleken met versie 1.6 die we onlangs nog tegenkwamen op de 5" Dell Streak tablet. Zo is het met versie 2.2 onder andere mogelijk om Flash-animaties af te spelen.

Een groot verschil met de iPad is dat in Android twee plaatsen zijn waar iconen zich kunnen bevinden. Enerzijds is er een scherm met alle geïnstalleerde software, daarnaast is er een bureaublad die naar wens ingericht kan worden, met dezelfde iconen. Voor sommigen kan dit (in het begin) verwarrend werken doordat dezelfde programma's op twee plaatsen staan.

Google Play Store

Standaard wordt de Galaxy Tab geleverd met een aantal programma's (apps) erop. Denk hierbij aan de browser, een mailprogramma, Google maps (navigatie), een YouTube app en uiteraard de Google Play Store (voorheen Android Market). Deze laatste is vergelijkbaar met Apple's Apps store. Een belangrijk verschil is dat de Google Play Store voor iedereen open is en er weinig tot geen controle is op de kwaliteit en functionaliteit van de apps die in de Google Play Store staan. Opvallend is ook dat meer applicaties in de Google Play Store betaald zijn, de Apple Apps store heeft meer gratis aanbod, ook probeerversies van apps.

Samsung levert met de Galaxy Tab eenvoudige oordopjes mee, een adapter en datakabel en zelfs een korte, maar bondige papieren Nederlandstalige handleiding. Uiteraard is de Galaxy Tab zelf ook volledig in te stellen op de Nederlandse taal.

Ondanks dat het scherm van de Galaxy Tab geen HD-resolutie kan tonen, is het met behulp van een los verkrijgbare kabel wel degelijk mogelijk om HD-beeld af te spelen op een externe TV. Samsung claimt een accuduur van rond de 7 uur, en die claim lijkt te kloppen, afhankelijk van het gebruik ging de Galaxy Tab rond de 8 - 6 uur mee op een volle lading.

Conclusie

De Samsung Galaxy Tab is de eerste tablet waarvan wij vinden dat het een concurrent van de iPad zou kunnen zijn. We hebben niets te klagen over de kwaliteit en mogelijkheden van de hardware en het besturingssysteem. Het 7" formaat heeft zo zijn voor- en nadelen. De Galaxy Tab is daardoor mobieler dan de iPad, maar levert ook in op de omvang en resolutie van het scherm.

Het grootste verschil tussen de Galaxy Tab en de iPad is de filosofie achter het besturingssysteem. Android heeft een iets steilere leercurve en is minder intuïtief dan Apple's iOS. Qua mogelijkheden verschillen beide besturingssystemen nauwelijks van elkaar, de hardware van de Galaxy Tab biedt zelfs meer functionaliteit (zoals twee webcam's) dan de iPad.

Helaas komt dit wel tegen een prijs: de Galaxy Tab kost namelijk €750, dat is €250 duurder dan de goedkoopste versie van de iPad. En dit is dan ook gelijk het grootste minpunt van de Galaxy Tab.

Pluspunten

Prettig formaat;

Goede kwaliteit scherm;

Laag gewicht;

Goede accuduur;

Ondersteuning Flash;

Kan worden aangesloten op extern scherm;

Uitbreidbaar met Micro-SD kaart;

Je kan ermee bellen;

GPS chip;

Twee webcam's;

Ondersteuning voor 802.11N en Bluetooth 3;

Ingebouwde gyroscoop en accelerometer;

Nederlandstalige, papieren handleiding;

Apparaat is Nederlandstalig in te stellen.

Minpunten

Resolutie scherm;

Virtueel toetsenbord werkt niet lekker;

Hoge prijs;

Android kan verwarrend zijn voor beginners.

