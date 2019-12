Eerste indruk|De Samsung Series 7 AIO is een desktopcompter die je kunt besturen met handgebaren. Best bijzonder eigenlijk. Maar is het ook handig?

Samsung Series 7 AIO PC (DP700A3D): review

Samsung Series 7 AIO PC: review

Ons oordeel in het kort

Vanwege de stevige adviesprijs, de beperkte kantelbaarheid, de slecht functionerende besturing via handgebaren en het ontbreken van een blu-rayspeler is de Samsung Series 7 All in One PC (DP700A3D) geen aanrader. Aan de andere kant is het ook geen miskoop, vooral vanwege het mooie design (dat lijkt op de nieuwe lijn Samsung televisies) en omdat de pc fluisterstil is zal hij goed passen in je huiskamer.

Pluspunten

Mooi design;

Netjes weggewerkte aansluitingen;

Te gebruiken als 2e monitor voor een andere computer (hdmi in- en uitgang);

Stil in gebruik.

Minpunten

Hoge prijs;

Hoge prijs; Een dvd-brander in plaats van een blu-rayspeler of blu-raybrander;

De computer is maar beperkt kantelbaar;

Handgebaren voegen niets toe.

Wauw!

Zodra je Samsungs Series 7 All in One PC uit de doos haalt zie je dat het een erg mooi vormgegeven computer is. Smaken verschillen natuurlijk, maar het design van de pc doet veel denken de nieuwste lijn Samsung televisies. Hierdoor hoort de All in One bij een minderheid van computers die niet zouden misstaan in een gemiddelde huiskamer. Als je zo'n apparaat tenminste in je huiskamer wíl hebben.

Verborgen mogelijkheden

Aan de linkerkant van de computer bevinden zich:

twee usb 3.0 aansluitingen;

een sd-kaart-aansluiting;

een microfoonaansluiting;

een koptelefoonaansluiting.

De aansluitingen zijn erg netjes weggewerkt achter een klepje.

Aan de rechterkant van de computer vind je de dvd-brander. Ook deze speler is netjes weggewerkt en zal in eerste instantie niet opvallen. Het is wel jammer dat Samsung voor dit luxe apparaat, dat minimaal 1500 euro kost, heeft gekozen voor een dvd-brander in plaats van een blu-rayspeler of blu-raybrander. Vooral omdat de computer perfect in de woonkamer past waar mensen graag films kijken.

De overige aansluitingen vind je aan de onderkant van het apparaat:

een antennekabelaansluiting;

een stroomaansluiting;

een netwerkaansluiting (hoewel je ook gebruik kunt maken van draadloos internet);

een hdmi-uitgang;

een hdmi-ingang;

drie usb 2.0 aansluitingen.

Tien vingers

Het scherm van de alles in één computer is volledig aanraakgevoelig. Dit betekent dat je tien vingers kunt gebruiken, maar in de praktijk gebruik je meestal maar één of twee vingers. Het aanraakgevoelige scherm werkt goed en daarom is het best teleurstellend dat het scherm maar beperkt naar achteren is te kantelen. Hierdoor kun je het apparaat minder goed gebruiken voor digitale bordspellen.

Zwaaien maar

Een unieke eigenschap die de computer bezit is het herkennen van handgebaren. Deze functie is door vijf mensen geprobeerd, maar niemand vond het prettig werken. Om handgebaren te kunnen gebruiken moet je namelijk de hele tijd een vlakke hand aan de webcam van de computer tonen. Daarnaast is het ook nog eens van belang dat de je hand minimaal één meter en maximaal anderhalve meter afstand heeft van de computer. Het resultaat is dat je deze in theorie leuke eigenschap niet veel zult gebruiken.

Televisie

De resolutie van het scherm is 1920 x 1080 beeldpunten, dus gelijk aan een full hd televisie. Het leuke is dat deze computer ook te gebruiken is als televisie door gebruik te maken van de interne tuner. Maar hou er wel rekening mee dat je geen smartcard kunt plaatsen waardoor je standaard alléén analoge zenders kunt bekijken. Omdat je de computer ook als scherm kunt gebruiken zou je dit probleem op kunnen lossen door een externe digitale decoder aan te sluiten op de hdmi-ingang.

Prestaties

De pc heeft een behoorlijk goede processor en 8 GB werkgeheugen. Hierdoor voelt hij behoorlijk vlot aan. Maar verwacht geen computer waar je de nieuwste games op kunt spelen want daarvoor ontbreekt een top videokaart. Dit is zeker iets om rekening mee te houden aangezien je de videokaart niet kunt vervangen. Het enige dat je zelf kunt vervangen of uitbreiden is het werkgeheugen, maar dit is zeker niet aanbevolen omdat 8 GB is voor deze computer meer dan genoeg is.

Hoge prijs

De adviesprijs van deze alles in één computer is €1499,-. Een snelle scan van de webwinkels laat zien dat dit apparaat niet voor minder geld is aan te schaffen. Het is een stevige prijs want soortgelijke computers van andere merken kosten tussen de €1000,- en €1400,-. Hoewel die apparaten het vaak met minder werkgeheugen en zonder aanraakscherm moeten doen.

Lees ook

Wat is de Samsung Series 7 AIO PC (DP700A3D)?

Alles in één

De Samsung Series 7 AIO PC (DP700A3D) is een volledige computer die verwerkt is in het beeldscherm. Samsung heeft ervoor gekozen het beeldscherm hetzelfde design te geven als hun televisies.

Samsung is niet het eerste merk dat zo'n computer op de markt brengt. Ander voorbeelden van 'All in One' computers zijn de Apple iMac, de Asus ET2701INKI, de Asus Eee Top ET2220IUTI, de Fujitsu Esprimo 913-T, de HP Envy Touchsmart en de Lenovo A520.

Meer in één

Qua unieke eigenschappen doet de Samsung Series 7 zeker niet onder voor de concurrentie. Zo heeft het apparaat een aanraakscherm, maar dat zien we ook op computers van andere merken. Behoorlijk uniek is de mogelijkheid om de computer te besturen via handgebaren (vergelijkbaar met de Kinect van de Xbox 360). Ook bevat de Samsung Series 7 een coaxkabel-aansluiting met tv-tuner.

Specificaties

Modelcode DP700A3D-S01NL;

Besturingssysteem Windows 8 (64-bit);

Processor Intel Core i5 Processor (3470T);

Werkgeheugen 8 GB (2 x 4 GB);

Scherm 23,6 inch LED Full HD (1920 x 1080) 16:9 Aanraakscherm;

Video kaart AMD Radeon HD7690M;

Harde schijf 1000 GB harde schijf;

DVD +/- RW Super Multi Dual Layer;

Gewicht 8,5 kg;

Afmetingen 57,4 x 18 x 42 cm;

TV tuner met afstandsbediening;

Draadloze muis en draadloos toetsenbord.

De Samsung Series 7 heeft een adviesprijs van €1500,-. Wat vinden we van deze design computer? Lees onze review!