Samsung XE303C12-A01NL (Chromebook): review

Ons oordeel in het kort

De Samsung XE303C12 is een vlotte en goedkope notebook die vooral geschikt is voor mensen die enkel webbrowsen en mailen. Het apparaat is vanwege zijn prijs ook te overwegen als 2e notebook. Je kunt veel met de XE303C12, maar gevorderde gebruikers van pakketten zoals Microsoft Office en Adobe Photoshop krijgen snel te maken met de beperkingen van de geïnstalleerde en verkrijgbare apps.

Pluspunten

Overal toegang tot je data;

Betaalbaar;

Mooi ontworpen notebook;

Goed bereikbare aansluitingen;

Accuduur van ~ 6 uur.

Minpunten

Afhankelijkheid van een werkende internetverbinding (eigenlijk vereist);

Afhankelijkheid van Google apps en cloud;

Enkele websites werken niet 100%.

Netwerk instellen en inloggen

Het installeren van een Chromebook is erg makkelijk. Na het instellen van het draadloze netwerk kom je bij het loginscherm. Log hier in met je Google-account. Als je geen Google-account hebt maak je er gelijk één aan. Daarna kun je gebruik maken van je Chromebook.

Als je geen Google-account wilt aanmaken of niet wilt inloggen kun je de Chromebook gebruiken als gast door te klikken op “Browse as Guest”. Je kunt gewoon websites bezoeken, maar zonder inloggen kun je geen gebruik maken van de Google apps en clouddienst.

Cloud

Dropbox-gebruikers kennen waarschijnlijk al de voordelen van de cloud. Gebruikers van (die inloggen met een Google account) maken automatisch gebruik van de Google clouddienst. Hierdoor heb je overal waar een internetverbinding beschikbaar is toegang tot je gegevens.

Prestaties

De notebook is lekker snel in gebruik. Dit komt aan de ene kant door het vlotte en lichte besturingssysteem Chrome OS en aan de andere kant door de solid state drive. Die laatste heeft geen bewegende onderdelen waardoor hij een stuk sneller is dan een traditionele harde schijf.

Software

Standaard bevat de notebook al een hoop Google apps zoals Gmail, Maps, Drive, Docs, Sheets en Slides. Nieuwe apps toevoegen gaat eenvoudig via de Chrome Web Store. Alle apps draaien in de browser en werken meestal helemaal niet meer zonder een werkende internetverbinding. Zonder internet voelen Chromebooks zeer beperkt aan.

Gevorderde gebruikers van pakketten zoals Microsoft Office en Adobe Photoshop zullen snel tegen beperkingen van de geïnstalleerde en verkrijgbare apps aanlopen. Hoewel de meeste gebruikers waarschijnlijk genoeg hebben aan apps zoals Google Docs en Pixlr.

Problemen met websites

Sommige websites werken niet volledig. Dit komt omdat een paar uitbreidingen voor browers niet beschikbaar zijn op Chrome OS. De bekendste die niet goed werken zijn rtlxl.nl en windows.com omdat Silverlight niet kan worden geïnstalleerd op Chrome OS.

Relatief lage prijs

De adviesprijs van de XE303C12 is €300. De prijs ligt een stuk lager dan van veruit de meeste traditionele Windows-notebooks.

Mooi design

Samsung heeft hun nieuwe Chromebook een mooi design gegeven. Het apparaat lijkt van aluminium en heeft mooie afgeronde hoeken. Toch is de notebook van plastic en hij toont snel sporen van gebruik zoals krassen en vlekken.

De mousepad en het toetsenbord zijn prettig in gebruik. Het toetsenbord is wel even wennen. Alle functie-toetsen zijn vervangen door handige sneltoetsen voor het bedienen van de browser, het beeldscherm en het geluid. De capslock-toets heeft plaats moeten maken voor een zoektoets. Met de zoektoets kom je bij een startmenu met apps en een invoerblok voor zoekopdrachten.

Aansluitingen

Alle aansluitingen zijn goed bereikbaar. Het zijn er niet veel, maar wel voldoende voor de meeste gebruikers. Je hebt de beschikking over de volgende aansluitingen:

1x voeding;

1x hdmi;

1x usb 2.0;

1x usb 3.0;

1x 3-in-1 Geheugenkaartlezer (SD/SDHC/SDXC);

1x 3-in-1 Geheugenkaartlezer (SD/SDHC/SDXC); 1x hoofdtelefoon/microfoon;

1x usim.

Scherm

Het beeldscherm van Samsungs Chromebook is 11,6 inch en heeft een standaard resolutie van 1366x768 beeldpunten. De kijkhoek is horizontaal gezien behoorlijk groot en verticaal gezien gemiddeld. Het scherm kan maar beperkt naar achteren worden geklapt. Voor een betere weergave is het gelukkig niet nodig om het scherm verder naar achteren te klappen.

Accu

Op een volle lading houdt de XE303C12 het zes uur uit. Voor een Chromebook is dit behoorlijk en een flinke verbetering ten opzichte van de Acer Aspire C710 Chromebook. Die laatste houdt het maximaal 3 uur vol op een volle accu.

Lees ook:

Wat is de Samsung XE303C12-A01NL (Chromebook)?

Chromebook

De XE303 C12 is een derde generatie Chromebook van het merk Samsung.

Een Chromebook is een notebook die draait op . Chrome OS is een besturingssysteem van Google.

Chrome OS

Het besturingssysteem van Google heeft een naam die is afgeleid van de bekende Google browser. Als gebruiker van een Chromebook maak je constant gebruik van de Chrome browser. Niet alleen voor het browsen over het web, maar ook voor alle apps die beschikbaar zijn. Of je nu een document aan het tikken bent, een spreadsheat bewerkt of een spelletje speelt. Alles draait in de Chrome browser.

Specificaties

Modelcode XE303C12-A01NL;

Scherm van 11,6-inch (1366x768 pixels);

Breedte 29 cm, diepte 20,5 cm, hoogte 1,8 cm;

Gewicht 1,1 kg;

Besturingssysteem: Google Chrome OS;

Processor Samsung Exynos 5250 (1,7 GHz – 2 kernen);

Werkgeheugen 2 GB;

Twee usb-aansluitingen (1 x usb 2.0 en 1 x usb 3.0);

Een hdmi-aansluiting;

Solid State Drive 16 GB;

Webcam (640x480 pixels);

3-in-1 Geheugenkaartlezer (SD/SDHC/SDXC);

Bluetooth 3.0.

In de doos

Samsung XE303C12 Chromebook;

Handleiding;

Voeding (40-Watt);

Li-Polymer 2Cell accu (1 jaar garantie).

De Samsung XE303C12 heeft een adviesprijs van €300. Wat vinden we van deze notebook met een aantrekkelijke prijs? Lees onze review!