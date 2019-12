Eerste indruk|Met het gratis programma Sandboxie werken programma's in een afgesloten deel van de pc. Op die manier kunnen geen permanente veranderingen worden doorgevoerd. Waarom zou je dat willen, en is het handig?

Wat is de Sandboxie?

Sandboxie is een gratis programma dat alleen voor Windows computers geschikt is. Eenmaal geïnstalleerd, reserveert het een deel op de harde schijf en zorgt het ervoor dat programma's alleen op dat geïsoleerde deel (de sandbox, zandbak) hun ding kunnen doen. Wat is het voordeel daarvan?

1. Veilig websurfen

Omdat de browser functioneert in de door Sandboxie afgeschermd deel van de harde schijf, blijft gedownloade malware gevangen en kan het geen verdere schade aanrichten.

2. Verhoogde privacy

De geschiedenis van je browser, cookies en tijdelijke bestanden die de browser normaliter gebruikt, blijven in de afgesloten ruimte van Sandboxie en lekken niet uit naar de rest van het systeem.

3. Veilig mailen

Virussen en andere malware die via e-mail is binnengekomen, of al tussen de ontvangen mail zit, kan geen verdere schade aanrichten aan uw systeem.

4. Windows blijft netjes

Met Sandboxie voorkom je dat Windows vervuilt raakt en daardoor trager wordt omdat de software in een geïsoleerd deel wordt geïnstalleerd.

Sandboxie: review

Bevindingen

We hebben Sandboxie versie 3.74 geïnstalleerd op onze Windows 8 testmachine. Tijdens de installatie kun je kiezen voor o.a. de Nederlandse taal. Nadat de installatie geslaagd is, begint Sandboxie met een korte uitleg over de basisprincipes van Sandboxie.

Aan de slag

Sandboxie maakt na installatie zelf een aantal handig snelkoppelingen aan en zet deze op het bureaublad. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe snelkoppeling waarmee je in de geïsoleerde omgeving die Sandboxie creëert, veilig kan websurfen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je de geïsoleerde ruimte weer op kan schonen als je klaar bent. Sandboxie toont ook een overzichtsscherm met daarin alle geïsoleerde processen en programma's.

Wel of niet isoleren?

Het is met Sandboxie mogelijk om zelf programma's en software te kiezen die je in de geïsoleerde ruimte wil gebruiken. Op die manier heb je meer controle over de invloed van programma's op je systeem.

Groene rand

Erg handig is dat het venster van elk programma dat in deze geïsoleerde ruimte op de harde schijf werkt, een makkelijk herkenbare groene rand heeft. Zo kun je snel zien welke programma's in de afgesloten ruimte zitten, en welke niet.

Binnen of buiten de zandbak?

Bestanden die via de browser in de geïsoleerde ruimte zijn gedownload, kan je naar wens in of buiten de afgesloten ruimte van Sandboxie plaatsen. Ook documenten en foto's die je verdenkt van een virus, kunnen zonder gevaar in de afgesloten ruimte worden bekeken. Software die je, ook buiten de afgeschermde ruimte heb gedownload, kun je eenvoudig installeren en uitvoeren in de zandbak die Sandboxie creëert. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het installatiebestand en kies er dan bij de mogelijkheden voor om de installatie in Sandbox te beginnen.

Als je klaar bent, kun je via het icoon in de rechteronderhoek de volledige inhoud van de geïsoleerde Sandboxie ruimte wissen. Eventuele virussen, programma's of de browsergeschiedenis zijn daarna weer verdwenen en de computer blijft schoon.

Conclusie

Sandboxie is eenvoudig in gebruik en biedt argwanende computeraars een makkelijk manier om toch veilig te surfen, software uit te proberen en de computer schoon te houden.

Pluspunten

Gratis

Heldere uitleg van de werking

Nederlandstalig

Zelf controle over wel/niet isoleren

Groene rand geeft geïsoleerde programma's aan

Minpunten