Sandisk met "gigageheugenkaart"

Deze nieuwe standaard belooft wel extreem veel opslagruimte: maximaal 2 TB (circa 2000 GB).

Een SDXC-kaartje past niet in apparatuur die voor gewone SD-kaarten ontworpen is. SDXC lijkt bedoeld voor een volgende generatie apparatuur die extreem veel data genereert, zoals in HD-kwaliteit filmende videocamera's.