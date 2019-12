September 2018: 11 laptops vers getest

Nieuws|Elke 2 weken publiceren we een nieuwe laptoptest. Deze keer voegen we 11 stuks toe aan de vergelijker. Bekijk hier gratis de bijzonderheden uit de meest recente test.

Geen enkel nieuw predicaat

Geen enkele nieuw geteste laptop heeft een predicaat behaald. De laptops die eerder in de prijzen vielen behouden hun predicaat. Log in of maak gratis kennis en ga naar het overzicht van alle laptops die met een predicaat zijn bekroond door de beste laptops-pagina te bezoeken.

18e update van 2018

Dit is update nummer 18 van de laptoptest. Het is nodig om continu te testen omdat de laptopmarkt snel verandert. Dit keer lagen de eindoordelen tussen de 5,7 en de 8,0. Wat viel ons verder op?

We hebben de meest uitgebreide Apple MacBook Pro getest die je zelf kunt samenstellen op apple.com. De laptop kost erg veel geld, namelijk bijna €8000. Dat komt vooral door de SSD met een opslagcapaciteit van 4000 GB en daarnaast door de snelle i9-processor. Het is een prachtige laptop met een accuduur van 12 uur. De MacBook komt goed uit onze test, maar weet geen predicaat te behalen. Al gaat het wel om het topmodel.

De Acer Aspire 5 A517-51-320P is niet eenvoudig te openen. Je moet maar liefst 18 schroeven verwijderen voordat je de onderkant van de laptop weg kunt halen. Daarna kun je accu, opslag en wifi-adapter vervangen. Jammer genoeg geldt dat niet voor het werkgeheugen van 4 GB dat je ook niet uit kunt breiden. Het viel ons op dat deze 17 inch laptop nog voorzien is van een optisch station waarmee je dvd's en cd's kunt afspelen en zelfs kunt branden. Dit kom je nog maar weinig tegen bij nieuwe laptops.

Steeds meer laptops starten erg snel op dankzij o.a. de SSD. In deze batch viel de Asus ZenBook S UX391UA-EG007T op omdat hij minder dan 10 seconden nodig had om volledig op te starten. Het lab heeft 9,3 seconden gemeten. De opstarttijd van de overige laptops uit deze update deden daar tussen de 11,7 en 28,4 seconden over.

De HP 14-ck0910nd is niet de enige laptop met weinig opslagcapaciteit. In deze update hebben 6 laptops slechts SSD van 128 GB. De HP valt wel negatief op omdat er slechts 89,1 GB overblijft; de rest wordt ingenomen door standaard geïnstalleerde software en Windows. De andere 128 GB-laptops doen het niet veel beter, hier blijft 93,4 GB tot 95,6 GB opslagruimte over.

De 11 vers geteste modellen op een rij

