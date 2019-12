Sony verkoopt computerafdeling inclusief het Vaio-merk

Nieuws|Sony heeft in een persbericht bevestigd zijn computerafdeling inclusief het Vaio-merk te verkopen aan een Japanse durfinvesteerder. Sony gaat meer aandacht geven aan mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.

Volgens het persbericht hebben de drastische veranderingen in de pc-industrie ervoor gezorgd dat Sony besloten heeft om zijn computerafdeling te verkopen. Sony is van plan om de computerafdeling inclusief het wereldwijd bekende Vaio-merk te verkopen aan durfinvesteerder JIP (Japan Industrial Partners Inc.). Beide bedrijven hebben de intentie om de definitieve overeenkomst eind maart te tekenen.

Het is al bekend dat Sony van plan is om ergens in de lente volledig te stoppen met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en verkopen van laptops en pc's. Dit heeft tot gevolg dat er 5000 medewerkers ontslagen moeten worden . Sony denkt dat er ongeveer 300 medewerkers kunnen overstappen naar JIP. Sony onderzoekt de mogelijkheden voor medewerkers die niet de overstap maken naar JIP.

Het ziet ernaar uit dat JIP in eerste instantie alleen de Japanse markt gaat bedienen. Hiermee lijkt er een einde te komen aan de wereldwijde verkoop van het Vaio-merk.

We hebben aan de woordvoerder van Sony Benelux gevraagd wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse consument. Zodra we hier meer over weten volgt er meer informatie.

Update 6 februari 2014, 12:50

Hans den Heijer (woordvoerder Sony Benelux) heeft snel gereageerd en laat de Consumentenbond het volgende weten:

'Sony blijft consumenten met Vaio-laptops ondersteunen. De Vaio after sales service en extended warranty blijven doorlopen en geldig. Er komt nog een reeks nieuwe Sony Vaio-laptops aan. Deze wordt gewoon geleverd aan de Nederlandse (web)winkels. De verwachting is dat die laatste reeks laptops rond juli/augustus is uitverkocht. Daarna is Sony niet meer actief op de Nederlandse PC-markt en zullen er geen nieuwe modellen meer uitkomen.'