Stopcontacten in 2e klas

Nieuws|De Tweede Kamer wil het comfort in nieuwe en gerenoveerde treinen verhogen met stopcontacten in de 2e klas.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren moeten ook reizigers in de 2e klas hun laptop of telefoon kunnen opladen. Nu is dat alleen nog voorbehouden aan reizigers in de eerste klas.

Een meerderheid steunt het voorstel en vindt dat de stopcontacten moeten worden ingebouwd bij nieuwe treinen of als oude treinen gerenoveerd worden. Fijn voor wie wil werken (en een zitplaats) heeft.

Bron: NOS