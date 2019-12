Laptops voor studenten

Begin je aan een nieuwe studie of een nieuw studiejaar? Dan is een goede laptop zeker geen overbodige luxe. Wij hebben een paar goede tips voor het kiezen van een studenten-laptop.

Of het nu gaat om het maken van notities tijdens een college of het schrijven van een scriptie in de studieruimte. Zonder laptop gaat het allemaal een stuk lastiger. Over het algemeen hoeft een studenten-laptop niet heel geavanceerd te zijn.

De basis

Een basislaptop met 4 GB aan werkgeheugen en een Intel Pentium of Core i3-processor is voldoende voor studenten. Het hangt er natuurlijk wel vanaf wat je nog meer wilt doen. Voor Netflix is een laptop met een goed scherm en full HD-resolutie aan te raden. Daarnaast heeft een SSD bijna altijd de voorkeur boven een HDD. Gebruik je vooral Office? Dan heb je genoeg aan een basislaptop.

Snelle laptop

Tip: vraag aan je studiebegeleider wat je allemaal nodig hebt voor je opleiding. Denk aan Office-toepassingen, Adobe Photoshop of statistische software zoals SPSS. Aan de hand daarvan bepaal je wat voor laptop daarbij past. Vooral voor grafische en zware statistische software kan een snellere studenten-laptop met een Core i5-processor handig zijn.

Twijfel je nog? Lees dan meer over laptop of desktop en het gebruik van je laptop.

Studenten-laptop: lichtgewicht

Loop je veel van de ene naar de andere collegezaal? Dan is een lichtgewicht laptop die fijn typt erg handig. Een schermformaat van 13 of 14 inch is wat ons betreft ideaal. Studenten-laptops van 15 inch en groter zijn vrijwel altijd een stuk zwaarder. Opereer je op een strak budget? Bekijk dan ook onze tips voor een goedkope laptop. Zoek je nog iets lichters? Misschien is een tablet dan wel iets voor jou.

Benieuwd naar de beste laptops? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf laptops in de vergelijker.