Microsoft Surface Pro

Eerste indruk|Na de Microsoft Surface RT is er vanaf 30 mei de Surface Pro, een tablet met krachtige laptoponderdelen. Hoe werkt deze combinatie in de praktijk? En hoe doet hij het als tablet en hoe als laptop?

Surface Pro: review

De Surface Pro combineert de snelheid van een ultrabook en de flexibiliteit van een tablet. Toch is het niet de ultieme laptop en ook niet de ultieme tablet.

Voor een tablet is de Surface Pro ontzettend krachtig en veelzijdig. De keerzijde daarvan is dat je een hoop aan mobiliteit inlevert. Door het hoge gewicht van 926 gram en de korte accuduur kan hij niet tippen aan het meeneemgemak van de gemiddelde tablet.

Voor een laptop is hij juist lekker licht, stil en nog steeds behoorlijk snel. Tegelijkertijd verwacht je van een laptop meer aansluitingen en net iets meer opslagruimte. Hoewel het optionele type cover toetsenbordje goed werkt, leent een echt (en groter) laptoptoetsenbord zich nog altijd beter om veel mee te typen.

Pluspunten

Met 926 gram erg licht voor een laptop;

Uitstekende prestaties;

Mooie behuizing die degelijk aanvoelt;

Goede drukgevoelige pen voor bijvoorbeeld het maken van aantekeningen;

In combinatie met de type cover geschikt voor tekstverwerken (kost wel extra);

Draait op de volwaardige versie van Windows 8;

Display Port voor externe monitor.

Minpunten

Voor een tablet aan de zware kant;

Matige accuduur voor een tablet, voor een laptop redelijk;

Weinig aansluitingen voor een laptop, voor een tablet redelijk;

Uitklapbare steun (kickstand) is niet verstelbaar, waardoor je onderweg niet zo makkelijk kunt werken met de optionele toetsenbordjes;

Je kunt de pen niet opbergen in de behuizing waardoor hij makkelijk zoek raakt.

Voor wie?

Zoek je een tablet om alleen af en toe mee te surfen, mailen en filmpjes te kijken, dan is de Surface Pro zonde van je geld. Je bent beter af met een iPad of Androidtablet. Als je een intensieve Word-gebruiker bent, dan is een laptop of een ultrabook waarschijnlijk een betere keuze, ook als je af en toe onderweg wilt werken. Maar gebruikers die de prestaties van een ultrabook en tegelijkertijd het aanraakscherm van een goede tablet zoeken, komen een heel eind met de Surface Pro. De type cover is wel aan te raden als je ook wilt gaan tekstverwerken.

Surface Pro als laptop

Door zijn snelle hardware en optionele toetsenbordjes heeft de Surface Pro meer weg van een laptop dan van een tablet. Maar hoe bevalt de Surface als laptop?

Weinig opslag en aansluitingen

Als je hem vergelijkt met een snelle ultrabook zijn er toch wat beperkingen. Zo is het opslaggeheugen van 64 of 128GB prima voor een tablet, maar aan de kleine kant voor een ultrabook. Ook heeft hij weinig aansluitingen, alleen een usb 3.0-poort, een SD-kaarthouder en een Display Port voor een externe monitor. Van een laptop verwacht je meer.

Niet voor in de trein

In het dagelijks gebruik merk je ook dat het geen volwaardige laptop is. Zo is de kickstand niet heel handig om de Surface op schoot te gebruiken. Hij zal niet snel omvallen vanwege het lage zwaartepunt maar in een bewegende trein werkt het niet ideaal. En hoewel vooral de type cover prettig werkt als toetsenbord is het uiteindelijk toch wat minder praktisch dan een laptoptoetsenbord.

Razendsnel kopiëren

Een groot voordeel van de Surface Pro is de Solid State Drive (SSD). Dit type opslagmedium is een stuk sneller dan traditionele harde schijven die je in veel laptops tegenkomt. Het model dat Microsoft heeft gebruikt, meet zich bovendien met die in de snelste ultrabooks. Het kopiëren en overzetten van bestanden kost je hierdoor nauwelijks tijd.

Stil

Ondanks de krachtige Intel Core i5-processor is de Surface Pro verder vrij stil. Net als bij laptops zit er een ventilator in maar dankzij het slimme ventilatiesysteem hoor je hem nauwelijks, alleen af en toe bij intensief gebruik. Daar kunnen een hoop laptops nog een puntje aan zuigen. Wel kan de Surface behoorlijk (maar niet te) warm worden.

Prijs

Ook qua prijs lijkt de Surface Pro meer op een ultrabook dan op een tablet. De 64GB-variant kost €886 en voor de versie met 128GB ben je €986 kwijt, exclusief touch (€120) of type cover (€130).

Wat is de Surface Pro?

De Surface Pro is een 10.6-inch tablet van Microsoft met onderdelen die je in snelle ultrabooks terugvindt. Ook draait hij op het volwaardige Windows 8 Pro, net als laptops en desktops.

Surface Pro weegt 926 gram en hij is 14 millimeter dik. De tablet heeft een magnetische steun aan de achterkant om hem neer te zetten (kickstand). Hij werkt op een Intel Core i5-processor en heeft 4GB werkgeheugen.

Verder heeft de Surface Pro een full hd-scherm (1920 bij 1080 pixels) en een pixeldichtheid van 207 pixels per inch. Vooral teksten zijn hierdoor erg scherp. Je kunt kiezen uit een 64GB- en een 128GB-versie. Uitbreiden met een SD-kaart is mogelijk.

Bediening

De Surface Pro werkt op dezelfde optionele toetsenbordjes als de Surface RT. De touch cover van €120 heeft toetsen die nauwelijks boven het oppervlak uitsteken (3 mm) en de type cover van €130 lijkt meer op een toetsenbord van een laptop.

Microsoft levert een pen bij de tablet die je aan de zijkant magnetisch kunt bevestigen. Deze pen is drukgevoelig waardoor je zowel dikke als dunne lijnen kunt tekenen.

Windows 8

In tegenstelling tot Windows RT kun je met Windows 8 Pro wel gewone programma's draaien die ook op je pc en op je laptop werken. Dit betekent dat je software als Adobe Photoshop en pc-games kunt installeren. Je kunt bijvoorbeeld ook een andere browser dan Internet Explorer downloaden, zoals Firefox of Chrome.

Bij Windows 8 krijg je geen gratis versie van Office 2013, zoals bij Windows RT. Wel heb je de optie om andere (gratis) Office-software te downloaden, zoals OpenOffice.

Specificaties

Besturingssysteem: Windows 8 Pro;

Beeldscherm: 10,6 inch (27 cm);

Pixeldichtheid: 207 ppi (behoorlijk scherp);

Gewicht: 926 gram;

Afmetingen: 275 x 172 mm x 14 mm;

Processor: Intel Core i5 1,7 GHz (dual-core);

Opslagcapaciteit: 64GB of 128GB + microSD;

Netwerk: wifi;

Camera's: 2 (voor- en achterkant) met een relatief lage resolutie van 720p;

Overige aansluitingen: bluetooth, usb 3.0 en mini Display Port.

Surface Pro als tablet

Surface Pro vergeleken met Surface RT

De Surface Pro lijkt qua uiterlijk erg op de Surface RT: Microsoft gebruikt voor beide dezelfde magnesium behuizing, die erg degelijk aanvoelt. Verder is de vormgeving vrijwel identiek en heeft de Surface Pro dezelfde uitklapbare steun (kickstand). Ook de 2 optionele toetsenbordjes (type en touch cover) kun je aansluiten op beide tablets.

Daar houden de overeenkomsten wel zo'n beetje op: het zijn namelijk twee totaal verschillende tablets. Je merkt het al als je ze oppakt: de Surface Pro is ruim 4 millimeter dikker en met ruim 900 gram bijna anderhalf keer zwaarder dan de RT.

Sneller

De verklaring zit onder de motorkap. Microsoft zet met de Surface Pro een tablet neer met hardware die je doorgaans in ultrabooks ziet: een Intel Core i5 processor en 4GB werkgeheugen. Dat is heel wat sneller dan de mobiele processor en 2GB werkgeheugen in de Surface RT. De Surface Pro werkt verder met een 64GB of 128GB Solid State Drive (SSD). Dit is een opslagmedium dat sneller je tablet opstart en je bestanden overzet dan de traditionele harde schijven in veel computers en het opslaggeheugen in de meeste tablets.

Scherm

Het (full hd) scherm van de Surface Pro is iets scherper dan dat van de Surface RT. Verder is het aantal pixels per inch (ppi) met 207 een stuk hoger dan de 147 van de Surface RT. Een hoge ppi is vooral fijn bij het lezen van teksten.

De full hd resolutie maakt de letters en iconen in de desktopweergave erg klein maar je kunt deze zelf groter instellen. Dit 'schalen' levert echter soms wel problemen op (grotere) externe monitoren: die schalen namelijk mee waardoor alles daarop juist heel erg uitvergroot wordt.

Meer dan een tablet

Wat kun je er in de praktijk nu meer mee dan met de Surface RT? De Surface Pro draait op de volwaardige versie van Windows 8 (Pro): hiermee kun je zowel apps uit de Windows Store downloaden als traditionele Windows-programma's voor op je pc. Samen met de snelle hardware maakt dit de tablet geschikt om zware programma's als foto- en videobewerkingssoftware te draaien, of veeleisende pc-games als Call of Duty (weliswaar op lage instellingen).

Minder opslagruimte

Windows 8 en de voorgeïnstalleerde apps nemen al een groot deel van het opslaggeheugen in beslag: met de 128GB-versie houd je voor je eigen programma's en bestanden zo'n 85GB over. Dat is voor een tablet nog altijd meer dan genoeg. Bovendien kun je er ook een SD-kaart in stoppen.

Pen

Waar de Surface Pro zich ook in onderscheidt is het pennetje dat erbij zit. Vooral in combinatie met teken- of aantekeningen-apps (zoals OneNote) is dit handig. Ook is hij drukgevoelig, waardoor je zowel dikke als dunne lijnen kunt maken.

Een nadeel is dat je de pen niet in de behuizing kunt opbergen. Hij zit via een magneetje aan dezelfde poort als de oplaadadapter. Als de tablet dus aan de lader hangt, kun je het pennetje nergens kwijt. Met als risico dat je hem kwijtraakt.

Accuduur

De snelheid van de Surface Pro ook een schaduwkant: hij houdt het niet erg lang vol. De accuduur is voor een laptop nog in orde, maar voor een tablet echt te kort. Als je de Surface aan het begin van de dag aanzet en een paar video's kijkt, dan moet je hem aan het eind van de ochtend weer opladen. Ook gamen en ander intensief gebruik kan niet langer dan 2 uur op een acculading. Bij alleen internetten gaat de Surface Pro iets langer mee, zo'n halve dag.