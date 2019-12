Let op: Vervang het netsnoer van de Microsoft Surface Pro, Surface Pro 2 en Surface Pro 3!

Nieuws|Iedereen die in het bezit is van een Microsoft Surface Pro, Surface Pro 2 of Surface Pro 3 met een fabricagedatum tot 15 juli 2015 kan bij Microsoft een nieuw netsnoer aanvragen. Microsoft biedt deze service omdat het 'oude' meegeleverde netsnoer defect kan raken waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.