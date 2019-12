Een laptop is bedoeld om mee te nemen, maar zonder goede tas of sleeve is dat nog best lastig. Welke soorten laptoptassen zijn er allemaal en waar let je op bij het kopen van een laptoptas?

Vraag jezelf eerst af of je überhaupt een aparte tas nodig hebt. Een kleine 10-inch laptop of tablet kun je namelijk nog prima in een (niet te kleine) hand- of schoudertas meenemen. Heb je bijvoorbeeld een 15- of zelfs 17-inch laptop, dan heb je waarschijnlijk wel een laptoptas nodig.

Schermformaat laptop

Let bij de aankoop van een laptoptas op het schermformaat van je laptop. Bij sommige tassen maakt het niet veel uit hoe groot je laptop is, maar vooral bij sleeves en schoudertassen is dit juist wel belangrijk. Deze zijn vaak gemaakt voor een specifiek formaat, zodat de laptop er precies in past. Als je laptop een maatje groter is, past hij er echt niet in.

Een te grote tas is uiteraard geen probleem, maar pas op dat de laptop niet gaat schuiven. Zo'n tas kun je bovendien blijven gebruiken als je een grotere laptop koopt.

Niet te zwaar

Een lichtgewicht laptop is mooi. Maar koop er vervolgens geen zware tas bij, anders sjouw je je alsnog een bult. Het gewicht kan ook afhangen van het soort laptoptas: een sleeve is nu eenmaal lichter dan een rugzak.

Prijs laptoptas

Een simpele sleeve kost ongeveer €10 en de prijs van een designtas kan oplopen tot vele honderden euro’s. Gemiddeld heb je voor €50 voldoende aanbod om uit te kiezen.

Probeer hem uit

Het beste advies voor het kopen van een laptoptas is: ga naar de winkel met je laptop en probeer een aantal tassen uit. Alleen zo kom je erachter welke je fijn vindt .

Soorten laptoptassen

Sleeve

Een sleeve is een volledig bedekkende hoes die om je laptop past. Meestal zijn er geen voorzieningen om hem mee te nemen, dus heb je alsnog een aparte tas nodig om de sleeve in te doen. Een sleeve is bedoeld om je laptop veilig op te bergen in een reguliere tas of koffer, het is geen echte laptoptas, al hebben sommige wel een handvat.

Rugzak of schoudertas

Een doorsnee laptoptas wijkt op het oog nauwelijks af van een gewone rugzak of schoudertas. Ze hebben van binnen alleen een speciaal vak waar je laptop inpast en zijn daarmee wat praktischer. Ook bieden ze vaak extra bescherming en zitten er zijvakken in die zijn bedoeld voor randapparatuur zoals de voeding en een muis.

Sommige fabrikanten besteden extra aandacht aan draagcomfort, wat vooral fijn is als je een zware laptop hebt van 2 kilo of meer. Over het algemeen is een rugzak handiger en wat veiliger voor langere reizen dan een schoudertas.

Trolley

Als je een hele zware laptop hebt, of hem gewoon niet wil of kunt dragen, kan een trolley uitkomst bieden. Een trolley is een tas met een uitschuifbaar handvat en kleine wielen waardoor je de trolley niet hoeft te tillen. Modellen die voor laptops zijn gemaakt, hebben een speciaal vak voor je laptop en bieden meestal ook extra bescherming rondom de laptop. Ook is er ruimte voor andere reisspullen. Trolleys zijn bijvoorbeeld handig voor een reis met het vliegtuig.