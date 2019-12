Tele2 start 4G-dienst voor consumenten

Nieuws|Provider Tele2 levert vanaf 8 mei op bepaalde plekken in de Randstad snel mobiel internet op basis van LTE-technologie. LTE wordt ook wel '4G' genoemd omdat het de huidige 3G-techniek opvolgt. De dienst is vooralsnog voor gebruikers van laptops en tablets bedoeld.

LTE staat voor Long Term Evolution en belooft veel hogere snelheden dan met 3G mogelijk is: tientallen tot honderden Mbps, vergelijkbaar met zeer snel vast internet.

Dongle

Tele2 is de eerste provider in Nederland die 4G-abonnementen aan consumenten verkoopt. De provider levert een 4G-abonnement van €30 per maand en verkoopt een dongle voor in de laptop à €75. Abonnees hebben een datalimiet van 3 GB.

Tele2 belooft downloadsnelheden tot 40 Mbps en uploadsnelheden tot 3 Mbps.

Ongeveer tegelijk met Tele2 start ook Ziggo met een '4G-netwerk', maar Ziggo richt zich vooralsnog op zakelijke klanten. Andere providers (onder andere KPN, T-Mobile) volgen later dit jaar met een 4G-netwerk.

Postcodecheck

De 4G-diensten van Tele2 zijn op dit moment beschikbaar in delen van Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Lelystad en Tilburg. Consumenten kunnen op de site van Tele2 een postcodecheck doen. Naar eigen zeggen dekt het 4G-netwerk van Tele2 bij de start van de dienst zo'n 100 vierkante kilometer. Dat is circa 0,3% van het totale landoppervlak van Nederland (33.883 vierkante kilometer). Het is niet duidelijk in welke tempo het netwerk wordt uitgebreid.

Tele2 noemt de nu gestarte dienst een 'service pilot'. Tele2 heeft al een operationeel LTE-netwerk in Zweden en test de technologie in de Baltische staten en Rusland.

Bron: persbericht Tele2