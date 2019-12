Test update: 19 nieuwe laptops getest

Nieuws|Het is alweer september maar de nazomer is nog in volle gang, zo ook in de laptoptest. Vandaag hebben we namelijk testresultaten van maar liefst 19 laptops toegevoegd aan de laptopvergelijker. De prijzen variëren sterk en er zitten een paar echte aanraders tussen: 2 nieuwe laptops zijn Beste Koop en 1 is Beste uit de Test.