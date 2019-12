Thuiskopieheffing: een toeslag op elektronica per 1 januari 2013

Nieuws|Sinds 1 januari 2013 is de Thuiskopieheffing uitgebreid met een toeslag op de aanschaf van mp3-spelers, laptops, tablets, smartphones en andere apparaten die muziek en video kunnen afspelen. Het gaat om €1 tot €5 per apparaat.

De toeslag van €1 tot €5 (exclusief 21% BTW) is afhankelijk van de geheugenopslagruimte. De heffing is een uitbreiding van de al bestaande heffing op beschrijfbare cd’s en dvd’s. De winkeliers moeten de heffing innen en afdragen. De ene winkel of webshop verwerkt de heffing in de prijs, de andere laat de heffing apart afrekenen. Even opletten, dus!

Producten en opslagcapaciteit Heffingsbedrag exclusief / inclusief 21%BTW Cd-r €0,03 / €0,04 Dvd €0,03 / €0,04 Externe hard disc (hdd) €1,00 / €1,21 Audio-/videospeler < 2 GB €1,00 / €1,21 Audio-/videospeler > 2 GB €2,00 / €2,42 Hdd-recorder/settopbox < 160 GB €2,50 / €3,03 Hdd-recorder/settopbox > 160 GB €5,00 / €6,05 Telefoon met muziekspeler/smartphone < 16 GB €2,50 / €3,03 Telefoon met muziekspeler/smartphone > 16 GB €5,00 / €6,05 Tablet < 8 GB €3,03 Tablet > 8 GB €6,05 Pc/laptop €6,05

NB: bij een halve cent (€0,005) is afgerond op een hele (€0,01)

Bron: website rijksoverheid.

Update (24 oktober 2013):

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Thuiskopieregeling per 1 januari 2014 nog eens met 2 jaar zal worden verlengd; zal gelden tot 1 januari 2016.