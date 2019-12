Wat is de Toshiba AC100?

De Toshiba AC100 lijkt in veel opzichten een standaard netbook. Ook qua prijs meet de AC100 zich met andere netbooks. Toch heeft het apparaat eigenschappen die het niet tot een doorsnee netbook maken.

Algemene specificaties

Toshiba's AC100 wordt geleverd met:

10,1” scherm;

512 MB intern geheugen;

1 gigahertz nVidia-processor;

Solid State Drive van 8 gigabyte;

Google Android als besturingssysteem;

Resolutie van 1024 x 600;

Bluetooth;

Draadloze netwerkkaart;

HDMI-poort;

Geheugenkaartlezer;

2 usb-poorten;

Ingebouwde webcam;

Gewicht van rond de 1 kilogram.

Drie specificaties van de Toshiba AC100 vallen op: de processor, de opslagruimte en het besturingssysteem.



nVidia processor

Bijna alle netbooks gebruiken een Intel Atom-processor die niet uitblinkt in prestaties maar wel een zeer laag energieverbruik heeft. Deze Toshiba AC100 heeft als kloppend hart een nVidia Tegra mobiele processor van 1 gigahertz. nVidia is een bekende fabrikant van met name videokaarten die sinds kort ook processoren maak voor ander werk dan grafische berekeningen.

Wat deze keuze van Toshiba voor de nVidia Tegra processor betekent voor de systeemprestaties en accuduur is nog onbekend en vereist een uitgebreide test.

Wanneer dit model beschikbaar is zullen we hem dan ook meenemen in de test netbooks.

SSD schijf

Toshiba's AC100 bezit geen normale harde schijf, maar een SSD-schijf (een harde schijf zonder bewegende delen die de schijf kwetsbaar maken) van slechts 8 GB. Omdat Google Android als besturingssysteem weinig ruimte inneemt op de harde schijf, blijft er 7 GB opslagruimte over. Hierdoor zijn grootgebruikers van bestanden direct aangewezen op een extern opslagmedium.

Google Android als besturingssysteem

De AC100-netbook onderscheidt zich ook van andere netbooks door het besturingssysteem dat Toshiba heeft voorgeïnstalleerd. Het bevat Google’s Android (versie 2.1) in plaats van Windows 7. Android vindt zijn oorsprong op moderne smartphones en is nu dus dusdanig volwassen geworden dat grote fabrikanten het aandurven om dit besturingssysteem te gebruiken.

Bevindingen van de Consumentenbond

De Consumentenbond heeft de Toshiba AC100 voor de lancering in handen gehad. Als het model in september op de Nederlandse markt verschijnt, wordt het aan een uitgebreidere test onderworpen. Nu alvast een vooruitblik.

Toshiba AC100; de eerste bevindingen

De Consumentenbond heef de Toshiba AC100 kort in handen gehad. We geven de eerste opvallende bevindingen voordat we deze kleine laptop vanaf september in de testresultaten van netbooks kunnen opnemen.

Snel uit stand-by

De netbook komt opmerkelijk snel uit een standby-stand. Binnen 1 seconde was de netbook klaar voor gebruik. Dit is hoogst waarschijnlijk te danken aan het lichte Google Android-besturingssysteem.

Accuduur

Volgens Toshiba kan de AC100 op een volle acculading 7 dagen in standby-stand blijven staan. Toshiba claimt dat de netbook 8 uur op een volle accu werkt. Normaal gesproken is de reële accuduur minder dan de fabrikant opgeeft. Pas na een uitgebreide test weten we wat de daadwerkelijke accuduur van de AC100 is.

Sofware

Toshiba levert de AC100 met software waarmee Microsoft Office-bestanden kunnen worden bekeken en bewerkt. Verder zijn standaard onder meer een mailprogramma, browser, chatprogramma en multimediaspeler geïnstalleerd.

Conclusie

We hebben de AC100 nog niet uitgebreid getest, dus een echte conclusie kunnen we nog niet trekken. Zeker is wel dat Toshiba probeert te vernieuwen door een nieuw besturingssysteem voor te installeren. Het resultaat is echter wel dat - met name verstokte Windowsgebruikers - zullen moeten wennen aan de nieuwe werkwijze van Android.

Ook moet nog blijken hoe goed de nVidia Tegra-processor presteert en hoe lang de accu het volhoudt.

Verder is de 8 GB opslagruimte erg krap, waardoor een extern opslagmedium nodig is om grote bestanden op te slaan.

Pluspunten

- Laag gewicht;

- HDMI-poort .

Minpunten

- Weinig opslagruimte;

- Weinig intern geheugen.