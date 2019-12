De ideale multimedia-laptop

Om van een film of serie te genieten heb je geen luxe laptop nodig. Toch zijn er een paar eisen die je kunt stellen aan een multimedialaptop. Zo is het fijn als hij een aangenaam scherm heeft, dat bovendien niet te klein is. Let op de kijkhoeken en de kleurweergave en kies bij voorkeur voor een laptop met een full hd-resolutie (1920 bij 1080 pixels). Een 15- of 17-inch laptop is daarnaast een stuk prettiger om tv op te kijken dan een 11- of 13-inch model.

Verder heb je geen krachtpatser nodig voor het afspelen van (full hd) video’s. De meeste soorten laptops kunnen dat prima aan. Vermijd voor de optimale kijkervaring alleen de goedkoopste laptops. Die zijn echt te traag. Gebruik voor het geluid bij voorkeur accessoires zoals een hoofdtelefoon of externe speakers. Laptops zelf hebben doorgaans zeer matige speakers.

Live tv-kijken via internet

Op de website van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kun je live kijken naar de uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3. Je kunt gratis en zonder account tv-kijken via de website. Sommige tv-series en films worden in verband met rechten niet via internet getoond. In het buitenland kun je de live-uitzendingen niet via npo.nl bekijken. Daarvoor kun je wel gebruikmaken van BVN.tv.

Je kunt bij de meeste providers ook online tv-kijken op je laptop. In de webbrowser bekijk je dan alle zenders die je ook op de tv ontvangt. Lees hoe je met jouw provider online tv kunt kijken. Heb je geen tv-provider meer? Dan kun je met diensten als Knippr van T-Mobile en KPN Play ook voor een vaste prijs per maand online tv-kijken op je laptop.

Programma gemist

Veel tv-programma's zijn na uitzending terug te kijken via speciale websites. De kwaliteit is niet zo goed, zeker als je als de aflevering op volledig scherm bekijkt. Je kunt programma’s terugkijken via NPO Gemist, RTL XL, KijK en NLZiet, soms gratis maar niet altijd. Lees meer over het terugkijken van tv programma’s op internet.

Films en series on demand

Wil je geen tv-programma maar een film of een serie kijken op je laptop? Er zijn steeds meer sites waarop je films en series kunt binnenhalen (streamen) naar je laptop. Bij sommige betaal je een bepaald bedrag per aflevering, terwijl andere diensten een abonnementsvorm hanteren. Hiermee kun je voor een vast bedrag per maand onbeperkt tv-kijken. De bekendste on demand aanbieder is Netflix, waarbij je voor €11 per maand onbeperkt series en films in hd kunt kijken. Lees meer over alle content on demand diensten in Nederland en over de voor- en nadelen per dienst.

Ziggo

Heb jij een kabel- of internetabonnement via Ziggo, dan kun je via Ziggogo.tv ook in de EU kijken naar de zenders die in binnen jouw abonnement vallen.