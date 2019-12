Samsung toont ultrabook met omklapbaar scherm

Nieuws|Computerfabrikant Samsung toont op de Computex in Taipei een ultrabook (dunne notebook) waarvan het scherm 360 graden omgeklapt kan worden. De Samsung Series 5 ultra convertible kun je niet alleen in de bekende “type-stand” gebruiken, maar door het toetsenbord helemaal om te klappen ook als een (dikke) tablet.

Systemen waarbij het scherm op allerlei manieren omgekeerd kan worden zagen we al eerder, maar die voelden doorgaans erg breekbaar en fragiel. Dit scharnier van deze Samsung heeft daar geen last van. Nadeel van deze manier van vouw is dat je vervolgens wel de toetsen aan de onderkant van je dikke tablet voelt zitten.

Behalve een notebookstand en een tabletstand is het ook mogelijk om de notebook in een soort tentstand te zetten. Handig als je iets wilt demonsteren of met meerdere mensen een film wilt bekijken.

Het toetsenbord ziet er gewoontjes uit maar typt heerlijk en heeft een opvallend stevige aanslag. Iets wat er bij ultrabooks vaak bij inschiet door gebrek aan ruimte. De ultrabook heeft een aanraakscherm en in combinatie met het bijgeleverde Windows 8 laat zich dat prima bedienen. Windows 8 reageert heel snel op aanraking en beweging.

De notebook is zoals veel modellen van Samsung uitgevoerd met fastboot, waardoor hij slechts in 2 seconden uit slaapstand ontwaakt. Zelfs voor een ultrabook is dat bijzonder snel. Dit is vooral prettig als je snel even iets op wilt zoeken en daarna de computer weer wilt opbergen.

De Samsung Series 5 ultra convertible wordt in de herfst op de markt verwacht.