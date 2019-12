Video's bij het boek PC-EHBO

Het boek PC-EHBO laat zien hoe je veelvoorkomende computerproblemen zelf kunt oplossen. Of het nu gaat om een slechte internetverbinding, virussen of falende hard- of software, de stapsgewijze instructies helpen je de computer de baas te worden en te blijven. De informatie in dit boek heeft betrekking op Windows 7 en 8 (en 8.1). Bij 19 stappenplannen heeft de auteur ook een instructievideo gemaakt, die elke stap laat zien. De video's (voor Windows 7) staan op deze pagina. Wil je meer weten over de inhoud van dit boek en het boek eventueel bestellen? Kijk dan in de webshop.