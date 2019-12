Eerste indruk|De BlackBerry PlayBook werkt op een eigen besturingssysteem. In tegenstelling tot veel andere tablets, die vaak draaien op een variant van Windows 7, of Google Android.

Wat is de BlackBerry PlayBook

Tijdens elektronicabeurs CES in Las Vegas kregen we de kans de BlackBerry PlayBook alvast te bekijken. We hebben dit apparaat (nog) niet getest, maar geven onze eerste indruk.

Eigen besturingssysteem

De BlackBerry PlayBook is een tablet van BlackBerry, de fabrikant die bekend is van de zakelijke telefoons, met beveiligde e-mailfunctie. Er zijn na het succes van Apple's iPad een grote reeks tablets geïntroduceerd van een grote hoeveelheid fabrikanten. Veel van die tablets werken voor de besturing van alle menu's met een variant van Windows 7 of Googles Android. Deze besturingssystemen worden door velen als 'nog niet klaar voor tablets' beschouwd. Het bijzondere van de PlayBook is dat hij op een eigen systeem van BlackBerry werkt. Dit is van de grond af nieuw opgebouwd.

Specificaties:

Besturingssysteem: QNX van RIM;

Schermgrootte: 7 inch diagonaal;

Schermresolutie / pixeldichtheid: 1024x600 / 170 ppi;

Werkgeheugen: 1 GB;

Geheugen voor media opslag: nog onbekend

Processor: 1 Ghz TI OMAP 4430;

Camera achterkant: 5 megapixel;

Camera voorkant: 3 megapixel;

Afmetingen: 130mm x 193mm x 10mm;

Gewicht: 400g;

Connectiviteit: Wifi, Bluetooth, Micro HDMI, Micro USB.

Wat zijn onze eerste bevindingen met de BlackBerry PlayBook?

Blackberry Playbook: review

We hebben tijdens elektronicabeurs CES in Las Vegas kort kennis kunnen maken met de BlackBerry PlayBook. Hij is met een 7" scherm een stuk kleiner dan de iPad, en ook wat kleiner dan een andere iPad concurrent, de Samsung Galaxy Tab, die we onlangs hebben getest.

Op de Mobile World Congress 2011 in Barcelona hebben we de BlackBerry Playbook ook even in handen gehad, zie onze videoreview.

Bediening

Bijzonder aan dit besturingssysteem is dat de bediening grotendeels met gebaren gaat. Daarmee bedoelen we niet dat je gebarentaal moet leren. Het gaat om 'gebaren' met je vingers op het scherm. Zo kun je bijvoorbeeld wisselen van programma door met je vinger vanaf de zijkant het scherm op te vegen. Je kunt dan doorschuiven naar het volgende programma.

Browser

De browser werkt snel en soepel. Over de browser in veel BlackBerrytelefoons zijn we minder te spreken dus dit is een aangename verassing. De browser toont ook Flash websites, in tegenstelling tot de iPad.

Beveiliging

Bijzonder: Je kunt wel de tablet koppelen aan je telefoon en op die manier kun je direct de e-mail van je telefoon op je PlayBook lezen. Het lijkt erop dat de BlackBerry PlayBook niet over 3G internet beschikt. Wel kun je via de tablet gebruik maken van het 3G internet van je BlackBerry telefoon. Er komt een speciale 4G versie beschikbaar voor 4G mobiel internet. Wel beschikt de PlayBook natuurlijk over Wifi.

De prijs is ook nog niet bekend, al werd door één van de standmedewerkers op de CES in Las Vegas het bedrag 500 dollar (plusminus €374) genoemd.

Conclusie

Dit zou wel eens een van de meest interessante alternatieven voor de iPad kunnen worden. Het besturingssysteem zelf is mogelijk dichter bij 'klaar' dan andere tablet besturingssystemen, hoewel besturingssoftware zelden echt 'af ' is. Het is vooral wachten op voldoende apps voor dit platform, en daarvoor is het belangrijk dat voldoende programmeurs het aantrekkelijk vinden om voor de Playbook-apps te gaan maken.

