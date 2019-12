Welke laptop past bij jouw gebruik?

Basisgebruik

Internetten, e-mailen en af en toe een document tikken, voor dit laptop-gebruik is bijna elke laptop geschikt. Alleen de echt goedkope laptops - van €300 tot €400 - zijn zelfs hiervoor vrij traag en bieden geen fijne gebruikservaring.

SSD

Je hebt dus geen krachtpatser nodig, maar er zijn wel een paar onderdelen waar je beter niet op kunt bezuinigen. Een SSD (Solid State Disk) is daarvan verreweg de belangrijkste. Met dit snelle en stille type opslag start je laptop veel sneller op en kun je sneller bestanden verplaatsen en programma’s openen. Het is een wereld van verschil in vergelijking met een harde schijf.

Prijsklasse €400 - €500

De allergoedkoopste laptops hebben vaak nog een traditionele en trage harde schijf. Maar in de prijsklasse van €400 tot €500 zien we tegenwoordig steeds meer laptops met een SSD. Wat ons betreft hebben deze laptops altijd de voorkeur. Alleen als je veel opslagruimte nodig hebt, is een HDD of een SSHD nog het overwegen waard.

Chromebook

Gebruik je een laptop alleen voor internetten en tekstverwerken? Dan is een Chromebook het overwegen waard. Deze simpele laptops lijken andere laptops maar draaien op het besturingssysteem Chrome OS van Google. Chromebooks zijn juist gericht op dit soort eenvoudig gebruik. Het nadeel is dat je er geen software op kunt installeren, zoals Microsoft Word. Je bent dus afhankelijk van Google Drive en andere Google diensten. Op de nieuwste Chromebooks kun je wel programma's uit de Android store installeren.

Twijfel je nog? Gebruik dan de Keuzehulp

Professioneel laptop-gebruik

Werk en school: MS Office

Zit je vaak achter je laptop en ben je een grootverbruiker van Microsoft Word en Excel? Kies dan een laptop die iets meer kan dan een basislaptop, zodat alles net even wat soepeler gaat. We adviseren dan een laptop met een Core i5 processor, 6 of 8 GB aan werkgeheugen en een SSD. Vooral Excel is gebaat bij een snelle processor. Voldoende werkgeheugen zorgt dat je laptop even snel blijft als je bijvoorbeeld meerdere tabbladen in Chrome open hebt staan. Houd deze specificaties aan voor zakelijk gebruik of een goede studenten-laptop.

Gamen & Videobewerking

Laptops voor gamers zijn een aparte categorie. Voor het afspelen van de nieuwste games heb je veel rekenkracht nodig. Sommige fabrikanten bieden daarvoor speciale gaming laptops aan. Deze zijn vaak wat dikker en zwaarder en zien er bovenal wat speelser uit dan gewone laptops. Dit soort laptops zijn echte bakbeesten en hebben vaak een bijbehorend zwaar prijskaartje van minimaal €1000. Wil je alle grafisch intensieve spellen helemaal zonder concessies draaien? Dan heb je zelfs daar niet voldoende aan.

Videokaart

Het allerbelangrijkste aan een gaming laptop is de videokaart. Dat onderdeel bepaalt grotendeels hoe soepel je kunt gamen. De meeste videokaarten worden gemaakt door Nvidia, dat in 2016 de GTX 10-serie introduceerde. Je kunt aan de typenummers zien hoe krachtig de kaarten zijn in verhouding met elkaar. Zo is de GTX 1080 sneller dan de GTX 1060, en de GTX 980 sneller dan de GTX 940. Voor gamers raden we aan om te beginnen met tellen bij 960 of 1060.

Videobewerking

Voor videobewerking is een goede videokaart minder van belang, daarvoor zijn de eisen net weer iets anders. Het voornaamste aandachtspunt voor het bewerken van video’s is een snelle processor: kies daarom voor een Intel Core i7 quad core (HQ).

Reizen

Voor backpackers en anderen die langere tijd reizen, is het leuk om in contact te blijven met het thuisfront. Bijvoorbeeld via Skype of Facetime. Aangezien je de laptop veel bij je hebt, spelen het formaat, gewicht en de accu een belangrijke rol. Laptops zijn natuurlijk al gemaakt om mee te nemen. Maar een grote 15- of 17- inch machine is daar eigenlijk niet zo geschikt voor. Hij neemt te veel plek in. Niet alleen in je tas, maar bijvoorbeeld in een vliegtuigstoel is er met een 15" ook niet prettig te werken.

Een compacte laptop is makkelijker mee te nemen. Kijk dus eerder naar een schermformaat van 11 t/m 14 inch. Ook de accuduur is erg belangrijk. Onderweg heb je niet overal stopcontacten, dus is het wel handig als de accu lang meegaat.

Advies

Al met al is een compacte, lichte laptop met een goede accuduur voor de reiziger aan te raden. Snelheid en schermkwaliteit zijn minder van belang. Al zouden we wel aanraden om te kiezen voor een laptop met een mat scherm. Daarmee heb je veel minder last van reflecties op het scherm. Gelukkig zijn er genoeg laptops die aan deze criteria voldoen.

