Windows 8 wordt fors duurder

Zoals het er nu naar uitziet, heb je nog tot en met 31 januari om te profiteren van de tijdelijke introductieprijs van de nieuwste versie van het besturingsysteem van Microsoft; Windows 8. Heb je nu een eerdere versie van Windows op je computer staan en wil je overstappen naar versie 8 dan kan dat tot 31 januari voor €30. Heb je jouw computer met Windows 7 na 2 juni 2012 gekocht dan betaal je slechts €15.

Wat de nieuwe prijzen vanaf 1 februari in Europa zullen zijn is nog niet bekend gemaakt. De prijzen in dollars zijn wel bekend. De Windows 8 Pro Upgrade gaat 200 dollar kosten. Windows 8, de meest voorkomende uitvoering, kost straks 120 dollar.

Nederlandse Webwinkels als Central Point stunten daarom nu met 'promotieprijzen', die met ruim €60 inclusief btw (dvd-versie) 2 keer zo duur zijn als de downloadversie van €30 inclusief btw bij Microsoft zelf:

Consumenten moeten dus niet te snel op een 'goedkope' last-minute aanbieding voor Windows 8 ingaan.

Update:

Inmiddels heeft Microsoft de prijsverhoging bevestigd en Nederlandse prijzen bekendgemaakt: Windows 8 kost vanaf 1 februari €119,99 voor de standaard versie en Windows 8 Pro kost vanaf die datum €279,99.