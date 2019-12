Asus toont Windows 8 notebook met ontkoppelbaar scherm

Nieuws|Computerfabrikant Asus toont op de Computex in Taipei een hybride tablet/notebook-oplossing met Windows 8. De Asus tablet 810 ziet er niet anders uit dan een normale, kleine notebook. Met een eenvoudige handeling is het scherm los te koppelen en te gebruiken als tablet.

Na het losklikken van het scherm staan we met een 12" tablet van net geen 800 gram in onze handen. Dat is maar een beetje zwaarder dan de bekende 9,7" tablet van Apple, de iPad. Met je vingers kun je de tablet bedienen via de zogenaamde Metro interface van Windows 8; de nieuwste versie van Windows die door Microsoft geschikt is gemaakt voor het gebruik op tablets. Dat werkt verrassend soepel.

Het scherm met een resolutie van 1366x768 pixels ziet er goed uit en reageert uiterst soepel op de aanrakingen en bewegingen. Echt dik mag hij ook niet genoemd worden. Slechts 9 mm.

Klikken we het scherm weer in de het toetsenbord dan hebben we onze notebook terug. Het toetsenbord heeft een usb-aansluiting en een aansluiting om een micro-sd geheugenkaartje in te steken. Ook zit er in het toetsenbord een tweede accu die de accuduur zou verdubbelen.

De tablet 810 wordt aangedreven door een nieuwe nog niet gelanceerde Intel Atom processor. Atoms staan niet bekend om hun grote rekenkracht, maar deze nieuwe processor is in ieder geval in staat de metro interface vlot en prettig reagerend weer te geven en soepel te laten draaien.

Notebook en tablet in één

Wie soms een notebook nodig heeft, maar ook af en toe met een tablet uit de voeten kan, heeft hier een apparaat waar alles in een zit. Dankzij Windows 8 is het ook mogelijk om de bekende kantoorapplicaties van Microsoft te gebruiken.

Meerdere fabrikanten hebben aangekondigd in de loop van dit jaar met notebooks te komen, met een afkoppelbaar touchscherm.

Een introductiedatum van de tablet 810 is nog niet bekend gemaakt, vermoedelijk eind van dit jaar.