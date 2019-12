Windows 8 krijgt ingebouwde Windows Store

Windows 8 werd vorig jaar voor het eerst aangekondigd op de CES 2011 en wordt geschikt voor pc's en tablet computers..

Probeerversie

Eind februari komt er een nieuwe probeerversie uit van Windows 8 waar de Windows Store in zit en te gebruiken is in elke taal. De Windows Store zal gevuld zijn met zowel betaalde als gratis apps. Apps kunnen in Windows 8 volledig schermvullend worden gebruikt.

Vloeiend

Tijdens een korte demonstratie van Windows 8 apps kwam het geheel soepel en vloeiend over. Steve Ballmer vertelde ook dat Windows 8 apps onderling informatie kunnen uitwisselen. Helaas liet de Microsoft baas niet los wanneer Windows 8 definitief klaar is.