Windows 10 updaten op een kleine harde schijf

Maak plaats vrij

Maak ruimte vrij op je harde schijf. In het artikel Je Windwos 10-laptop of -pc sneller maken geven we tips over hoe je meer ruimte maakt op je harde schijf.

Gebruik een externe harde schijf

Lukt het niet om ruimte vrij te maken op je harde schijf? gebruik dan een usb-stick, een geheugenkaartje of een externe harde schijf voor de update.

Sluit de externe harde schijf aan op je computer en wacht tot je in de Windows verkenner een extra stationsletter (bijvoorbeeld E:\) verschijnt. Gebruik een lege harde schijf of eentje die overschreven mag worden. Start Windows update. Kies Part B/Deel B onder de tekst 'Select or connect an external storage device/Een extern opslagapparaat selecteren of aansluiten'. Soms moet je het pictogram 'Vernieuwen' nog een paar aanklikken voordat het station in beeld verschijnt. Windows controleert nu of daar voldoende vrije ruimte beschikbaar is. Is dat zo, dan verschijnt er een groen vinkje naast het opslagstation. Klik dit station aan. Selecteer onderaan dit scherm 'Continue/Doorgaan' om de installatie van de update te voltooien. Na de update is het externe station weer beschikbaar.

Laptop met voldoende opslagruimte

Ga je een nieuwe laptop kopen? Let er dan op dat hij voldoende vrije opslagruimte heeft voor al jouw programma's en persoonlijke bestanden. Laptops met een harde schijf van 32 GB en kleiner raden wij voor de meeste mensen af. Vergelijk laptops en kijk hoeveel opslagruimte elke geteste laptop heeft.

