Tot 10% is zombie-pc

Michel van Eeten, professor Bestuurskunde aan de TU Delft, heeft voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, onderzocht hoeveel pc's in Nederland onderdeel zijn van een botnet.

Van Eeten schat dat 5% tot 10% van de internet-pc's 'zombiecomputers' zijn. Daarmee is Nederland een middenmoter.

Op de campagnesite www.laatjeniethacken.nl van de Consumentenbond staan in deze bijdrage tips om te checken of de eigen pc een zombie is.