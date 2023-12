Wat mag je meenemen?

Vlieg je met een prijsvechter, dan mag een rolkoffertje meestal niet zomaar mee als handbagage. Zelfs een rugzakje mag soms niet meer dan 4 kilo wegen. Terwijl het Europese Hof in 2014 oordeelde dat een redelijke hoeveelheid aan handbagage gratis mee aan boord mag. Welke hoeveelheid redelijk is, daar denken luchtvaartmaatschappijen heel verschillend over. We hebben de regels voor 15 populaire luchtvaartmaatschappijen in Europa op een rij gezet.

Als het om handbagage gaat, maken ze allemaal verschil tussen grote en kleine handbagage:

Een klein stuk handbagage, of accessoire, moet onder de stoel voor je passen. Denk aan een rugzakje of handtas. Niet alleen kun je daar weinig in kwijt, zo’n tas slurpt ook de ruimte voor je voeten op.

Onder grotere handbagage vallen weekendtassen en rolkoffertjes. Die mogen zo'n 55 cm hoog zijn en gaan in de bagagevakken boven de stoelen.

Wirwar aan regels

Het is vervelend dat elke maatschappij zijn eigen regels hanteert en dat die steeds veranderen. Bij easyJet mag een koffertje tot bijna anderhalf keer zo groot zijn als bij Pegasus, Ryanair, TUI en Vueling. Ook hoeveel je erin mag stoppen, verschilt behoorlijk per maatschappij. Bij Corendon en Pegasus mag alle handbagage samen maar 8 kilo wegen. Maar bij easyJet mag alleen een rolkoffertje al 15 kilo wegen.

Bij de meeste maatschappijen mag je zowel een accessoire als een rolkoffertje meenemen als handbagage. Ook bij prijsvechter Transavia en vakantievlieger TUI. Bij Corendon en Pegasus is maar 1 stuk handbagage toegestaan, gelukkig van een groot formaat.

Het strengst zijn prijsvechters easyJet, Norwegian, Ryanair, SunExpress, Vueling en Wizz Air. Daar mogen passagiers alleen een accessoire meenemen.

Vooraf bijboeken

Boek je geen bagage bij en verschijn je wel met een rolkoffertje bij de gate? Dan betaal je bij deze easyJet, Norwegian, Ryanair, SunExpress, Vueling en Wizz Air een pittig luchthaventarief. Dat ligt tussen de €45 (Wizz air) en €80 (SunExpress) per koffertje per vlucht. Je voorkomt zo’n boete door een duurder vliegticket te nemen. Of door tijdens het boeken een groot stuk handbagage toe te voegen. Vaak heeft een duurder ticket ook andere voordelen, zoals instappen met voorrang of een stoel met extra beenruimte.

Duurst bij ticketwebsites

Het loont om de prijzen van ruimbagage, een duurder ticket en het alleen toevoegen van handbagage goed te vergelijken. Daarbij geldt dat je het minst betaalt als je je vliegticket via de website van de luchtvaartmaatschappij koopt en niet via een ticketwebsite.

Meteen boeken is goedkoopst

Het bijboeken van handbagage is het goedkoopst tijdens het kopen van een vliegticket. Voeg je de optie later toe, dan betaal je vaak een hogere prijs. Bij een aantal maatschappijen hangen de prijzen voor een rolkoffertje ook af van het seizoen en de vluchtduur. Je betaalt dus meer voor hetzelfde koffertje in vakantieperioden. Soms lopen de prijzen zo op, dat het inchecken van ruimbagage goedkoper is dan het meenemen van een kleine koffer aan boord.

Bij een ticketwebsite kosten tickets vaak meer, betaal je onnodige administratiekosten bij wijzigingen en duurt het langer voordat je je geld terugkrijgt bij annuleringen. Daarnaast zijn prijzen voor extra’s, zoals stoelreserveringen en ruimbagage, vaak veel hoger.

Prijs van bagage

Grote handbagage

Luchtvaartmaatschappij Prijs bij boeken Formaat (max/cm) Gewicht (max/kg) Brussels Airlines gratis 55x40x23 8 Corendon gratis 55x40x25 8 easyJet €16 - €64 56x45x25 15 Iberia Express gratis 56x40x25 10* ITA (voorheen Alitalia) gratis 55x35x25 8 KLM gratis 55x35x25 12* Lufthansa gratis 55x40x23 8 Norwegian €24 55x40x23 10* Pegasus gratis 55x40x20 8 Ryanair €12 - €72 55x40x20 10 SunExpress €20 55x40x23 8 Transavia gratis 55x35x25 10* TUI gratis 55x40x20 10 Veuling €40 - €118 55x40x20 10 Wizz Air €36 - €100 55x40x23 10

*Maximumgewicht voor alle handbagage samen.

Kleine handbagage

Luchtvaartmaatschappij Prijs bij boeken Formaat (max/cm) Gewicht (max/kg) Brussels Airlines gratis 40x30x10 Corendon ** easyJet gratis 45x36x20 15 Iberia Express gratis 40x30x15 10* ITA (voorheen Alitalia) gratis 45x36x20 KLM gratis 40x30x15 12* Lufthansa gratis 40x30x10 Norwegian gratis 38x30x20 10* Pegasus ** Ryanair gratis 40x25x20 SunExpress gratis 40x30x20 4 Transavia gratis 40x30x20 10* TUI gratis 40x30x20 Veuling gratis 40x30x20 Wizz Air gratis 40x30x20 10

*Maximumgewicht voor alle handbagage samen.

** Je mag bij Corendon en Pegasus maximaal 1 stuks handbagage meenemen

Peildatum: 25 oktober 2023. Prijzen voor Europese retourvluchten zonder overstap en afgerond op hele euro's. Afmetingen Wizz Air zijn exlcusief handvatten en wielen. Prijzen grote handbagage aan de gate, indien niet vooraf bijgeboekt (enkele reis): easyJet €58, Norwegian €55, Ryanair €70, SunExpress €80, Vueling €60-75 & Wizz Air €45.

Niet genoeg ruimte

Bij volle vluchten krijgen passagiers soms voor vertrek of aan de gate het verzoek om hun handbagage in te checken als ruimbagage. Want vaak is er niet genoeg ruimte in de bagagevakken voor alle rolkoffertjes.

Tip: Omdat ingecheckte bagage kwijt kan raken, is het raadzaam om onmisbare spullen niet in te checken. Stop sleutels, medicatie, pasjes, geld, telefoons en laptops altijd in een klein tasje dat je bij je houdt. Gelukkig mag je bij het al dan niet verplicht inchecken van je handbagage altijd een accessoire meenemen aan boord.